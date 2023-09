Ang Bagong Cashless Payment Feature ay Nagtataas ng Mga Alalahanin Tungkol sa Privacy

By

Ang isang bagong tampok na walang cash na pagbabayad na ipinakilala ng Samsung ay nagdulot ng mga alalahanin tungkol sa privacy sa ilang mga gumagamit. Nagbibigay-daan ang feature sa mga user na magbayad gamit ang kanilang mga Samsung device, gaya ng mga telepono o relo, na inaalis ang pangangailangang magdala ng pisikal na pera o card. Bagama't ito ay maginhawa para sa ilan, ang iba ay nag-aalala tungkol sa mga potensyal na implikasyon sa privacy.

Ang ilang mga gumagamit ay nagpahayag ng kanilang kawalang-interes sa tampok, na nagsasaad na bilang mga gumagamit ng pera na hindi nagmamay-ari ng mga aparatong Samsung, ito ay hindi nauugnay sa kanila. Kinuwestiyon din nila ang pangangailangan para sa isang patakaran sa privacy para sa pera mismo. Gayunpaman, may mga nakakatuwang nakakatuwa ang sitwasyon, na naniniwalang malamang na tutugunan ng Samsung ang anumang mga alalahanin sa privacy sa isang patch sa hinaharap.

Sa kabilang banda, may mga indibidwal na may mga alalahanin tungkol sa seguridad ng pagbabayad sa pamamagitan ng mga electronic device. Mas gusto nila ang tradisyunal na paraan ng pagbabayad gamit ang isang card, na binanggit ang isang nakaraang karanasan ng pagnanakaw bilang isang dahilan para sa kanilang pagpili. Mas gugustuhin nilang gumuhit at mag-swipe ng kanilang card sa counter, kaysa umasa sa mga electronic gadget.

Bagama't may magkahalong opinyon tungkol sa bagong feature na walang cash na pagbabayad, tiyak na nakabuo ito ng talakayan sa mga user. Itinatampok ng mga alalahanin na itinaas ang kahalagahan ng privacy at seguridad pagdating sa paggawa ng mga elektronikong pagbabayad.

Pinagmumulan:

– [Pinagmulan 1: “Link sa pinagmulang artikulo”]

– [Pinagmulan 2: “Link sa pinagmulang artikulo”]

Kahulugan:

– Cashless na pagbabayad: Isang paraan ng paggawa ng mga pagbabayad sa elektronikong paraan, nang hindi gumagamit ng pisikal na cash.

– Privacy: Ang karapatang panatilihing protektado ang personal na impormasyon at aktibidad mula sa hindi awtorisadong pag-access o panghihimasok.

– Seguridad: Mga hakbang na ginawa upang protektahan ang mga indibidwal at ang kanilang impormasyon mula sa mga banta o panganib.