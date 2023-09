Itinatag ng KPMG ang AI at Digital Innovation Group, Itinalaga si Steve Chase bilang Pangalawang Tagapangulo

Ang KPMG LLP, ang US audit, tax, at advisory firm, ay nag-anunsyo ng paglikha ng AI at Digital Innovation group, na pangungunahan ni Steve Chase, ang bagong hinirang na Vice Chair. Binibigyang-diin ng hakbang na ito ang pangako ng KPMG sa pagtanggap ng mga umuusbong na teknolohiya at pagpapaunlad ng pagbabago sa loob ng kumpanya.

Ang pagtatatag ng grupong AI at Digital Innovation ay dumating sa panahon kung kailan nakatakdang guluhin ng artificial intelligence (AI) ang iba't ibang industriya, kabilang ang mga propesyonal na serbisyo. Gayunpaman, kinikilala ng KPMG na ang responsableng pagpapatupad ng AI ay maaari ding magpakita ng mga makabuluhang pagkakataon para sa paglago.

“Ang AI ay magiging nakakagambala sa KPMG at mga propesyonal na serbisyo, sa mga kliyente sa buong industriya at sa lipunan nang mas malawak; gayunpaman, ang responsableng AI ay nagpapakita rin ng napakalaking pagkakataon,” sabi ng Tagapangulo at CEO ng KPMG, si Paul Knopp.

Si Steve Chase, sa kanyang bagong tungkulin, ay mangunguna sa mga pagsisikap na mamuhunan sa at mag-incubate ng mga bagong serbisyo at solusyon para sa mga kliyente, isama ang mga umuusbong na teknolohiya sa mga kasalukuyang serbisyo, baguhin ang mga panloob na operasyon, at titiyakin na ang KPMG ay nagpapanatili ng nangungunang pamamahala at responsableng paggamit ng AI.

Pangangasiwaan din ni Chase ang AI Center of Excellence ng KPMG, na sumasaklaw sa mga serbisyo ng AI client ng KPMG, AI Innovation Lab, at responsableng mga prinsipyo at patakaran sa paggamit.

"Ngayon ay isang watershed moment para sa KPMG, at ikinararangal kong gampanan ang bagong tungkuling ito," sabi ni Chase. "Mayroon kaming world-class na team na magpapabilis ng innovation sa KPMG, na nagbibigay ng madalian at matatag na pagtutok sa kung paano namin binabago ang KPMG sa pamamagitan ng systemic na paggamit ng AI, data, at umuusbong na teknolohiya."

Ang anunsyo na ito ay sumusunod sa ilang iba pang makabuluhang hakbang ng KPMG upang yakapin ang AI. Kabilang dito ang paglulunsad ng mga generative AI na kakayahan sa lahat ng empleyado, na nagbibigay-daan sa kanila na gumana nang mas mabilis at mas madiskarteng, at pinalawak na mga alyansa sa Google at Microsoft.

Dati nang pinamunuan ni Steve Chase ang pagsasanay sa Pagkonsulta ng KPMG sa nakalipas na dekada, at sa kanyang paglipat sa grupong AI at Digital Innovation, si Atif Zaim ang magiging susunod na Consulting Leader para sa KPMG Advisory.

Ang KPMG LLP ay ang US firm ng KPMG global organization, na nagpapatakbo sa 143 na bansa at teritoryo sa buong mundo. Ang KPMG ay malawak na kinikilala para sa kanyang pangako sa serbisyo sa komunidad, pagsasama at pagkakaiba-iba, at pagtanggal ng kamangmangan sa pagkabata.

