Nilalayon ng Kerala ang Kabuuang Digital Literacy

Ang Kerala, ang unang estado sa India na nakamit ang kabuuang literacy, ay nakatuon na ngayon sa pagkamit ng kabuuang digital literacy, sabi ng General Education Minister V. Sivankutty. Sa pagsasalita sa pagdiriwang sa antas ng Estado ng International Literacy Day, binigyang-diin ni Sivankutty ang kahalagahan ng digital literacy sa mga pagsulong ng teknolohiya ngayon. Binanggit niya na matagumpay na napanatili ng sektor ng edukasyon ang mga natamo sa saklaw ng literacy, ngunit naging mahalaga ang digital literacy para umunlad ang mga indibidwal sa modernong mundo.

Ang estado ay nagsagawa ng ilang proyekto sa pamamagitan ng State Literacy Mission Authority upang mapabuti ang digital literacy. Ang paunang yugto ng kabuuang digital literacy project ay naglalayon na pahusayin ang mga pamantayan ng literacy ng mga mag-aaral mula sa Scheduled Castes at Scheduled Tribes sa walong distrito. Sa pamamagitan ng pagtugon sa pagkakaiba-iba sa edukasyon at sosyo-kultural ng mga kababaihan sa mga marginalized na komunidad na ito, umaasa ang proyekto na bigyang kapangyarihan ang mga indibidwal at tulay ang digital divide.

Ang direktor ng State Council of Educational Research and Training (SCERT) na si Jayaprakash RK ang namuno sa gawain, na nagpapahiwatig ng pangako ng pamahalaan sa pagtataguyod ng digital literacy. Kasama sa iba pang mga pangunahing tagapagsalita sa kaganapan ang Samagra Shiksha Kerala State project director Supriya AR, State Institute of Educational Technology (SIET) Kerala director B. Aburaj, State Council for Open and Lifelong Education (SCOLE) Kerala vice-chairman P. Pramod, at State Literacy Mission Authority director AG Oleena.

Sa pamamagitan ng pagtuon sa digital literacy, ang Kerala ay nagsasagawa ng isa pang hakbang tungo sa paglikha ng isang inclusive at empowered na lipunan. Sa pamamagitan ng mga hakbangin na ito, nilalayon ng estado na masangkapan ang mga mamamayan nito ng mga kinakailangang kasanayan upang magamit ang mga pagkakataong iniaalok ng digital na panahon, higit na isulong ang edukasyon, at pag-unlad ng socio-economic.

Pinagmumulan:

– Ministri ng Edukasyon, Kerala

– Awtoridad ng State Literacy Mission