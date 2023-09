Inutusan ang Manloloko na Magbayad ng $500,000 sa Mga Pinsala na Batay sa Copyright at Pinagbawalan mula sa Mga Larong Bungie

Buod: Inutusan ng isang hukom ang isang serial cheater sa larong Destiny 2 na magbayad ng $500,000 sa mga pinsalang nakabatay sa copyright at permanenteng pagbawalan sa pagbili, paglalaro, o pag-stream ng mga Bungie na laro. Ang paghatol ng pahintulot, na napagkasunduan ng parehong partido, ay natagpuan na ang paggamit ng nasasakdal ng cheat software sa laro ay lumabag sa pederal na batas sa copyright. Ang hukom ay nagpataw din ng mga karagdagang pinsala para sa paglikha ng nasasakdal ng mga bagong account upang iwasan ang mga pagbabawal at para sa bawat hindi awtorisadong pag-login, na nagreresulta sa kabuuang hindi bababa sa $2,000 bawat pag-login. Bilang karagdagan sa mga pinansiyal na parusa, ang nasasakdal ay ipinagbabawal na magkaroon ng cheat software na nauugnay sa laro, bumili o magbenta ng mga Bungie account at emblem, at paggamit ng mga nauugnay na URL at website. Ang utos ng hukom ay nangangailangan din ng nasasakdal na isara ang anumang social network, pagbabahagi ng video, o mga digital na account sa pagmemensahe na nakatuon sa pag-promote o pagtalakay sa kanyang mga aktibidad sa pagdaraya.

Sa isang makabuluhang desisyon na maaaring magkaroon ng epekto para sa mga manloloko ng laro, isang hukom ang nagpasya na pabor kay Bungie, ang developer ng larong Destiny 2, sa isang demanda laban sa isang serial cheater. Ang nasasakdal, si Luca Leone, ay umiwas sa maraming pagbabawal sa account at gumawa pa ng mga pagbabanta laban sa mga empleyado ng Bungie. Nalaman ng hukom, si Richard Jones, na ang paggamit ni Leone ng cheat software ay bumubuo ng paglabag sa copyright ng Destiny 2.

Ang desisyon ng hukom ay nakasentro sa "graphical overlay" ng cheat software at sa paggamit nito ng "inject[ed] code," na itinuring na lumikha ng isang hindi awtorisadong derivative na gawa na lumabag sa pederal na batas sa copyright. Ang paghatol ay umabot ng $500,000 sa mga pinsala, na may $150,000 na itinalaga para sa bawat isa sa dalawang nilabag na gawain.

Ang mga pagtatangka ni Leone na iwasan ang mga pagbabawal at makisali sa hindi awtorisadong gameplay ay higit pang nag-ambag sa mga pinsalang ipinataw. Sa pamamagitan ng paglikha ng mga bagong account at pagtatangkang mag-opt out sa kasunduan sa lisensya ng laro bilang isang menor de edad, nilabag ni Leone ang copyright ni Bungie sa bawat kasunod na pag-login. Ang utos ng hukom ay nagtakda ng mga karagdagang pinsala na $2,000 para sa bawat isa sa "hindi bababa sa 100" na mga pag-login.

Hindi lamang ang paghatol ay nagpapataw ng malalaking parusa sa pananalapi, ngunit kabilang din dito ang isang permanenteng pagbabawal sa Leone mula sa pag-access sa anumang mga laro ng Bungie. Ang pagbabawal na ito ay umaabot sa pagbili, pag-download, paglalaro, streaming, at pakikipag-ugnayan sa mga laro ni Bungie. Ipinagbabawal din ang Leone na magkaroon o mag-promote ng cheat software na nauugnay sa laro, pati na rin ang pagbili o pagbebenta ng mga Bungie account at emblem. Higit pa rito, dapat itigil ni Leone ang paggamit ng mga URL at website na nauugnay sa kanyang mga ipinagbabawal na aktibidad sa negosyo.

Upang matiyak ang pagsunod sa paghatol, kinakailangang i-disable, alisin, o isara ni Leone ang anumang social network, pagbabahagi ng video, o mga digital na account sa pagmemensahe sa ilalim ng kanyang kontrol na nakatuon sa pag-promote o pagtalakay sa kanyang mga aktibidad sa pagdaraya.

Ang desisyong ito ay nagsisilbing babala sa mga manloloko sa komunidad ng paglalaro at itinatampok ang mga legal na kahihinatnan na maaaring magresulta mula sa paglabag sa copyright at ang maling paggamit ng cheat software.

Kahulugan:

– Cheat software: Mga program o script na ginamit upang makakuha ng hindi patas na kalamangan sa isang video game, kadalasang lumalabag sa mga tuntunin ng serbisyo ng laro.

– Paglabag sa copyright: Ang hindi awtorisadong paggamit ng naka-copyright na materyal, gaya ng software ng laro, nang walang pahintulot mula sa may-ari ng copyright.

Pinagmumulan:

– Pinagmulan na artikulo na isinulat ni Kyle Orland para sa Ars Technica