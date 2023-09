Maaaring Harapin ng iPhone 15 ang mga Hamon sa Pamahalaang Tsino at Kakulangan ng Mga Pag-upgrade sa Materyal, Sabi ni JP Morgan

By

Binago ng kumpanya ng pamumuhunan na si JP Morgan ang opinyon nito sa paparating na hanay ng iPhone 15 ng Apple, na nagsasaad na walang makabuluhang pagpapabuti upang maakit ang mga mamimili. Ang kumpanya sa una ay itinaas ang target na presyo ng Apple sa $235 noong Agosto ngunit ngayon ay ibinaba ang bullish opinyon nito at binawasan ang target na presyo sa $230. Naniniwala si JP Morgan na ang ikot ng volume para sa iPhone 15 ay higit sa lahat ay mahihimok ng mga pagpapalit at pag-upgrade ng umiiral nang user base, sa halip na anumang materyal na pag-upgrade.

Ayon kay JP Morgan, malamang na mapapansin lamang ng karaniwang mamimili ang pagbabago sa na-update na casing, na ang iPhone 15 ay inaasahang magkakaroon ng titanium casing para sa mga modelong Pro sa halip na hindi kinakalawang na asero. Iminumungkahi ng kumpanya na maaaring ipatupad ng Apple ang pagtaas ng presyo sa lahat ng tier upang mapanatili ang isang mas mahusay na halo ng produkto. Naniniwala si JP Morgan na ang pagtaas ng mga presyo sa lahat ng iPhone, sa halip na mga modelong Pro lamang, ay mapipigilan ang paglaki ng agwat sa pagpepresyo at hikayatin ang mga consumer na pumili ng mga device na may mataas na kalidad.

Kinikilala din ni JP Morgan na ang kamakailang pagbabawal sa mga iPhone sa mga empleyado ng gobyerno ng China at ang paglulunsad ng Mate 60 Pro ng Huawei ay maaaring magdulot ng mga hamon para sa market share ng Apple sa China. Gayunpaman, hindi inaasahan ng kompanya na malaki ang epekto ng mga paghihigpit na ito sa pananaw ng dami, dahil hindi binago ng mga nakaraang paghihigpit ang gawi sa pagbili ng consumer. Gayunpaman, iminumungkahi ni JP Morgan na ang mga paghihigpit ay gagawing mas mahirap para sa Apple na patuloy na makakuha ng bahagi ng merkado sa China.

Iniuugnay ni JP Morgan ang desisyon nito na babaan ang target ng presyo sa mababang inaasahan sa dami ng iPhone at maramihang headwind. Sinabi ng kompanya na may mas kaunting kaguluhan sa mamumuhunan na humahantong sa paglulunsad ng iPhone 15 kumpara sa mga nakaraang taon dahil sa mga hadlang sa paggasta ng mga mamimili at isang mas mapagkumpitensyang tanawin. Habang hinuhulaan ng karamihan sa mga analyst ang pagtaas ng presyo para lang sa mga modelong Pro, inaasahan ni JP Morgan na tataas ang mga presyo sa lahat ng iPhone.

Pinagmumulan:

JP Morgan

AppleInsider