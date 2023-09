Japanese na Lalaking Hinatulan dahil sa Pagkakita ng Mga Gameplay Video sa YouTube

By

Isang Japanese na lalaki ang nasentensiyahan ng dalawang taon na pagkakulong at pinagmulta ng ¥1 milyon dahil sa paglabag sa mga batas sa copyright sa pamamagitan ng pagkakakitaan ng mga gameplay video sa YouTube. Ito ay nagmamarka ng unang pananalig sa uri nito sa Japan.

Si Shinobu Yoshida, isang 53-taong-gulang na lalaki, ay napatunayang nagkasala sa pag-upload ng mga video ng gameplay ng visual na nobelang Steins;Gate: My Darling's Embrace at pagbubuod ng mga episode ng mga palabas sa anime ng Steins;Gate at Spy x Family nang walang pahintulot mula sa mga publisher. Ang kanyang mga aksyon ay lumabag sa batas ng Japan na nagbabawal sa paggawa ng pera mula sa naka-copyright na materyal.

Inilarawan ng Japanese anti-piracy trade group na Content Overseas Distribution Association (CODA) ang kaso ni Yoshida bilang “malicious” dahil sa kanyang pag-upload ng mga video na naglalaman ng content at mga spoiler nang walang pahintulot mula sa mga may hawak ng karapatan. Binigyang-diin din ng CODA na hindi siya patas na nakakuha ng kita sa advertising sa pamamagitan ng paglabag sa copyright.

Inamin ni Yoshida na alam niyang labag sa batas ang kanyang mga ginawa ngunit sinabi niyang gusto niyang makita ng isang tao ang kanyang nilikha bilang bahagi ng kanyang libangan. Gayunpaman, nagtalo ang prosekusyon na ang kanyang mga aksyon ay nakakapinsala sa mga pagsusumikap sa paggawa ng nilalaman. Binigyang-diin nila na ang mga mamimili ay mas malamang na gumastos ng pera sa mga episode ng laro o anime pagkatapos masira ang mga ito.

Binibigyang-pansin ng kasong ito ang lumalaking isyu ng paglabag sa copyright sa mga platform tulad ng YouTube, kung saan kumikita ang mga indibidwal ng content nang walang wastong pahintulot. Nagsisilbi itong paalala sa kahalagahan ng paggalang sa mga karapatan sa intelektwal na ari-arian at pagkuha ng pahintulot mula sa mga may hawak ng karapatan bago magbahagi ng naka-copyright na materyal online.

Sa konklusyon, ang paghatol at paghatol kay Shinobu Yoshida ay nagtatampok sa mga legal na kahihinatnan na maaaring lumabas mula sa paglabag sa mga batas sa copyright. Ang kasong ito ay maaaring magtakda ng precedent para sa hinaharap na mga kaso ng paglabag sa copyright sa Japan, na nagsisilbing isang hadlang sa iba na maaaring isaalang-alang ang pagkakitaan ang naka-copyright na nilalaman nang walang pahintulot.

