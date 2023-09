Isinasaalang-alang ng Bangko Sentral ng Israel na Mag-isyu ng Digital Shekel

By

Sinasaliksik ng sentral na bangko ng Israel, ang Bank of Israel, ang posibilidad na mag-isyu ng digital shekel upang mapabuti ang mga sistema ng pagbabayad ng bansa. Habang ang desisyon na maglunsad ng digital shekel ay hindi pa nagagawa, ang sentral na bangko ay nananatiling nakatuon sa pagtulak sa hangganan ng mga digital na pera.

Nagsimulang magsaliksik at maghanda ang sentral na bangko para sa potensyal na pagpapalabas ng digital shekel noong Nobyembre 2021, bilang isang paraan upang lumikha ng mas mahusay na sistema ng pagbabayad. Una nang isinasaalang-alang ng Israel na mag-isyu ng central bank digital currency (CBDC) noong huling bahagi ng 2017, at ang kamakailang pagtutok sa digital shekel ay naaayon sa mga pandaigdigang uso sa mga advanced na ekonomiya.

Sinabi ni Bank of Israel Governor Amir Yaron na ang desisyon na mag-isyu ng digital shekel ay bukas pa rin, dahil ito ay nasa karamihan ng mga advanced na ekonomiya. Gayunpaman, ang sentral na bangko ay nakatuon sa pananatili sa unahan ng CBDC exploration at pagsuporta sa mga pagsisikap na gawing makabago ang mga sistema ng pagbabayad at ang sistema ng pananalapi sa kabuuan.

Nakipagtulungan na ang sentral na bangko ng Israel sa katapat nito sa Hong Kong at sa Bank for International Settlements sa proyekto ng Sela. Ipinakita ng proyektong ito ang pagiging posible ng isang retail CBDC, pinagsasama ang pagiging naa-access, kumpetisyon, at matatag na cybersecurity, habang pinapanatili ang mga pakinabang ng pisikal na pera.

Maaaring mapahusay ng digital shekel ang kumpetisyon sa sistema ng pananalapi ng Israel, na kasalukuyang pinangungunahan ng ilang malalaking bangko at institusyon. Binigyang-diin ni Deputy Governor Andrew Abir ang pangangailangan para sa isang level playing field na nagpapahintulot sa mga bagong pasok na mag-alok ng mga produktong pinansyal. Ang kamakailang pagtaas sa mga rate ng interes ay na-highlight ang mga limitasyon ng mga umiiral na mga bangko sa pagpasa ng mga pagtaas ng rate sa mga balanse ng mga customer, na humahantong sa pampublikong kawalang-kasiyahan.

Kinikilala ng Bank of Israel ang mabilis na digitalization ng ekonomiya at nakikita ang mga potensyal na benepisyo ng isang digital shekel. Kung ipinatupad, ang sentral na bangko ay naglalayon na bigyang-priyoridad ang privacy sa mga digital na transaksyon, na tinitiyak ang hindi bababa sa parehong antas ng privacy tulad ng umiiral na mga digital na paraan ng pagbabayad.

Habang ang desisyon tungkol sa isang digital na shekel ay hindi pa natatapos, ang Bank of Israel ay aktibong tinutuklas ang mga posibilidad at nananatili sa unahan ng CBDC na pananaliksik at pag-unlad.

Pinagmumulan:

– Reuters: https://www.reuters.com/markets/japan-central-bank-says-got-find-way-deal-digital-currencies-2022-09-12/

– Bangko ng Israel: https://www.boi.org.il/en/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/15-28-2021.aspx