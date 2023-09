Isinasaalang-alang ng Bangko Sentral ng Israel na Mag-isyu ng Digital Shekel upang I-modernize ang mga Sistema ng Pagbabayad

Ang sentral na bangko ng Israel, ang Bank of Israel, ay sumusulong sa mga planong magpakilala ng digital shekel upang mapahusay ang mga sistema ng pagbabayad ng bansa. Bagama't hindi pa nakakagawa ng pangwakas na desisyon ang bangko kung maglulunsad ng digital shekel, nananatili itong nakatuon sa pananatili sa unahan ng paggalugad ng digital currency at pagsuporta sa mga pagsisikap na isulong ang mga sistema ng pagbabayad at ang sistema ng pananalapi sa kabuuan.

Ang Bank of Israel ay nagsasagawa ng pananaliksik at paghahanda para sa posibleng pag-iisyu ng isang digital na shekel mula noong Nobyembre 2021. Ang pangangailangan para sa isang mas mahusay na sistema ng pagbabayad ay nagtulak sa inisyatiba, dahil kinilala ng bangko ang mga potensyal na benepisyo ng isang digital na pera ng sentral na bangko (CBDC ) noong 2017 pa.

Binigyang-diin ni Bank of Israel Governor Amir Yaron ang kahalagahan ng pagsubaybay sa digitalization ng ekonomiya at pagsasara ng agwat sa iba pang mga advanced na ekonomiya. Binigyang-diin din niya na kung magpapakilala ang Israel ng isang digital na shekel, uunahin nito ang pagpapanatili ng mga antas ng privacy na maihahambing sa o potensyal na mas mataas kaysa sa mga inaalok ng umiiral na mga paraan ng pagbabayad sa digital.

Binigyang-diin ni Deputy Governor Andrew Abir ang potensyal para sa isang digital shekel upang ipakilala ang higit na kompetisyon sa sistema ng pananalapi ng Israel, na kasalukuyang pinangungunahan ng ilang malalaking bangko at institusyon. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng level playing field, ang isang CBDC ay maaaring magbigay-daan sa mga bagong papasok sa merkado na mag-alok ng mga produkto at serbisyo sa pananalapi.

Ang proyektong Sela ng Bank of Israel, na isinagawa sa pakikipagtulungan sa Hong Kong Monetary Authority at Bank for International Settlements, ay nagpakita ng pagiging posible ng isang retail CBDC. Nakatuon ang proyektong ito sa pagsasama-sama ng accessibility, kompetisyon, at mga hakbang sa cybersecurity habang pinapanatili ang mga pakinabang ng pisikal na pera.

Ang pagsasaalang-alang ng sentral na bangko sa isang digital na shekel ay bilang tugon sa pangangailangan ng publiko para sa isang mas patas na sistema ng pananalapi. Ang kamakailang pagtaas sa mga rate ng interes ay na-highlight ang pangangailangan para sa mas mataas na kumpetisyon, dahil ang mga komersyal na bangko ay hindi ganap na nagpasa sa mga pagtaas ng rate sa mga balanse ng kanilang mga customer, na humahantong sa pampublikong backlash.

Sa konklusyon, habang ang Bank of Israel ay hindi pa nakakagawa ng isang matatag na desisyon sa pag-isyu ng isang digital na shekel, ito ay aktibong hinahabol ang paggalugad at pagbuo ng isang digital na pera upang gawing makabago ang mga sistema ng pagbabayad at magsulong ng isang mas mapagkumpitensyang tanawin ng pananalapi sa bansa.

