Ang Kahalagahan ng Pag-secure ng Iyong Digital Supply Chain

Ang cybersecurity ay isang pangunahing priyoridad para sa mga organisasyon sa digital landscape ngayon. Ang mga maliliit at katamtamang laki ng mga negosyo ay gumastos ng mahigit £280m sa cybersecurity noong 2022, na itinatampok ang kahalagahan nito sa mga modernong operasyon ng negosyo. Bagama't malaki ang pamumuhunan ng mga organisasyon sa pagprotekta sa kanilang mga API, imprastraktura ng ulap, at hardware, madalas nilang napapansin ang mga kahinaang nauugnay sa kanilang digital supply chain.

Nangyayari ang pag-atake ng supply chain kapag napasok ng mga umaatake ang isang pinagkakatiwalaang third-party na vendor o supplier na nagbibigay ng mga produkto, bahagi, o serbisyo sa target na organisasyon. Sa madaling salita, ang iyong organisasyon ay kasing-secure lamang ng pinakamahinang link sa iyong digital supply chain. Maraming mga website ang umaasa sa mga elemento ng third-party at open-source, na maaaring magpasok ng mga kahinaan sa kanilang code. Ang pagtukoy sa pinagmulan ng mga bahaging ito at pagtatasa ng kanilang seguridad ay maaaring maging isang mahirap na gawain.

Upang mabawasan ang mga panganib na nauugnay sa iyong digital supply chain, mahalagang suriin ang mga kasanayan sa seguridad ng mga inhinyero at kumpanyang bumubuo ng mga bahagi ng software na iyong ini-import. Maghanap ng mga tagapagpahiwatig ng kanilang pangako sa seguridad ng software, tulad ng mga regular na pag-update at malawak na saklaw ng code. Bukod pa rito, isaalang-alang ang track record ng mga kumpanyang umaasa sa software na kanilang binuo, dahil mas malamang na unahin nila ang mga napapanahong update.

Bagama't mahalaga ang pag-secure ng software supply chain, mahalaga na magkaroon ng balanse sa pagitan ng cybersecurity at productivity ng proyekto. Ang pagtanggap ng mga bagong tool at diskarte, tulad ng security-as-code at DevSecOps, ay maaaring matugunan ang mga isyu sa seguridad nang mas maaga sa proseso ng pag-unlad at mapahusay ang pagiging produktibo. Nag-aalok ang iba't ibang vendor, kabilang ang Google at Snyk, ng mga tool na sumusuporta sa mga modernong konsepto ng seguridad.

Maaaring magkaroon ng malaking kahihinatnan ang mga pag-atake sa supply chain, gaya ng ipinakita ng pag-atake ng SolarWinds noong 2020. Nag-inject ang mga attacker ng malisyosong code sa software system ng SolarWinds, na nakompromiso hindi lamang ang kumpanya kundi pati na rin ang 30,000 customer nito. Hindi dapat basta-basta magtiwala ang mga organisasyon sa kanilang digital supply chain at dapat magsagawa ng angkop na pagsusumikap upang mabawasan ang mga banta sa seguridad.

Ang pag-secure ng iyong digital supply chain ay isang mahalagang aspeto ng komprehensibong cybersecurity. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga kahinaan, pagsusuri sa mga kasanayan sa seguridad ng mga supplier, at paggamit ng mga modernong tool at diskarte sa seguridad, mapapahusay ng mga organisasyon ang kanilang mga depensa laban sa mga pag-atake sa supply chain.

