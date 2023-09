iQOO 12: Bagong Alingawngaw at Paglabas Tungkol sa Paparating na Smartphone

Ang iQOO 12, ang kahalili sa iQOO 11, ay nagpapaikot-ikot na sa rumor mill. Iminumungkahi ng mga pinakabagong ulat na ang paparating na device ay magtatampok ng ilang kahanga-hangang mga detalye, kabilang ang isang mataas na resolution na OLED na display, isang malakas na setup ng camera, at mga kakayahan sa mabilis na pag-charge.

Ayon sa Digital Chat Station, isang mapagkakatiwalaang source mula sa China, ang iQOO 12 ay magmamalaki ng "2K" na resolution na E7 OLED na display na may refresh rate na 144 Hz. Nangangahulugan ito na makakaasa ang mga user ng QHD display na may makinis at malulutong na visual. Bukod pa rito, napapabalitang may metal frame ang device at isang ultrasonic in-display na fingerprint sensor para sa maginhawa at secure na pag-unlock.

Ang sistema ng camera sa iQOO 12 ay inaasahang maging isang pangunahing highlight. Sinasabing ginagamit ng pangunahing rear camera ang OmniVision OV50H sensor, na nagtatampok ng 50 MP resolution at 1.2µm pixel size. Bilang karagdagan, ang device ay maaaring may kasamang 64 MP periscope zoom camera na may OmniVision OV64B sensor. Nangangako ang setup na ito ng mga kahanga-hangang kakayahan sa photography na may mga detalyado at naka-zoom-in na mga kuha.

Iminumungkahi din ng mga alingawngaw na susuportahan ng iQOO 12 ang 200W wired charging, na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang malaking baterya. Ang eksaktong kapasidad ng baterya ay hindi pa ibinunyag, ngunit ito ay inaasahang magiging "sobrang laki" upang matugunan ang hinihingi na mga kinakailangan sa kuryente.

Bagama't walang opisyal na petsa ng paglabas ay nakumpirma, ang iQOO 12 ay inaasahang pupunta sa mga internasyonal na merkado sa unang quarter ng 2024. Ang mga ulat ay nag-iisip na ang device ay darating sa maraming modelo, posibleng kabilang ang isang karaniwang iQOO 12 at isang mas advanced na iQOO 12 Pro. Gayunpaman, ang mga detalyeng ibinigay sa itaas ay pangunahing nauugnay sa modelong Pro, ayon sa kasalukuyang impormasyon.

Sa pangkalahatan, ang iQOO 12 ay humuhubog upang maging isang kahanga-hangang flagship na smartphone na may mga advanced na feature ng camera, isang high-resolution na display, at mga kakayahan sa mabilis na pag-charge. Habang lumalabas ang higit pang mga detalye, sabik na hinihintay ng mga mahilig sa teknolohiya ang opisyal na anunsyo upang makita kung paano gagana ang device sa paggamit sa totoong mundo.

