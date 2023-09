Nakaharap ang Mga Customer ng Apple ng £20 na Karagdagang Pagsingil para sa Pagbabago ng iPhone Charging Port

By

Nakatakdang baguhin ng Apple ang charging port at mga cable sa mga iPhone nito sa unang pagkakataon sa loob ng 11 taon upang sumunod sa mga regulasyon ng EU. Ang batas ng European Union ay nag-aatas sa lahat ng mga telepono na gumamit ng USB-C na pamantayan, at inaasahan ng Apple na gamitin ang pamantayang ito sa mga paparating nitong modelo ng iPhone. Gayunpaman, ang pagbabagong ito ay may kasamang gastos para sa mga customer.

Ang bagong charging cable ay hindi tugma sa kasalukuyang charging brick na ginagamit ng maraming may-ari ng iPhone. Bilang resulta, maaaring kailanganin ng mga bagong may-ari ng iPhone na bumili ng £19.99 na power adapter nang hiwalay. Ang karagdagang gastos na ito ay nagdaragdag sa mataas na halaga ng mga pinakabagong modelo ng iPhone, kasama ang iPhone 15 na malapit sa £2,000.

Ang desisyon ng Apple na huwag nang isama ang mga power adapter sa mga bagong iPhone ay isang pagtatangka na bawasan ang elektronikong basura. Gayunpaman, nangangahulugan ito na ang mga customer na nag-a-upgrade mula sa mga mas lumang modelo ay makikita na ang kanilang mga kasalukuyang adapter ay hindi gumagana sa mga bagong device. Ang pagbabagong ito ay maaaring humantong sa pagkabigo, kung isasaalang-alang na ang mas lumang pamantayan ng USB ay malawakang ginagamit pa rin.

Upang matugunan ang isyung ito, hinihikayat ng Apple ang mga tauhan ng tindahan nito na magbenta ng mga wall adapter kasama ng mga bagong iPhone. Nailipat na ng kumpanya ang mga pinakabagong iPad at laptop nito sa mga koneksyong USB-C, at ang iPhone ang susunod na device na dumaan sa pagbabagong ito.

Nag-aalok ang USB-C port ng mas mabilis na bilis ng pag-charge at paglilipat ng data kumpara sa mas lumang USB-A port. Habang gumagamit ng USB-A port ang mga mas lumang iPhone charging adapter ng maraming tao, ang mga bagong iPhone ay inaasahang magsasama ng cable na may USB-C standard sa magkabilang dulo.

Sa kabila ng potensyal na abala at dagdag na gastos para sa mga customer, inilalapat ng Apple ang pagbabagong ito ng charging port sa buong mundo. Sa pagtatapos ng susunod na taon, dapat gamitin ng lahat ng teleponong ibinebenta sa European Union ang USB-C standard.

Inaakala ng mga analyst na ang pagbabagong ito ay maaaring makaapekto sa mga benta ng iPhone, dahil maaaring maantala ng mga prospective na mamimili ang kanilang mga pag-upgrade. Ang presyo ng mga pinakamurang modelo ng iPhone 15 ay inaasahang mananatili sa £849, ngunit hinuhulaan ng mga analyst na ang mas mahal na "Pro" na mga modelo ay makakakita ng mga pagtaas ng presyo.

Sa pangkalahatan, ang desisyon ng Apple na sumunod sa mga regulasyon ng EU tungkol sa pagbabago ng charging port ay maaaring magdulot ng mga hamon para sa mga customer, ngunit umaayon ito sa mga pandaigdigang pagsisikap na gawing pamantayan ang pagkakakonekta ng device.

Kahulugan:

– USB-C: Ang USB-C (o USB Type-C) ay isang pangkalahatang pamantayan para sa pagsingil at paglilipat ng data na nag-aalok ng mas mabilis na bilis kumpara sa mas lumang pamantayan ng USB-A.

– USB-A: Ang USB-A ay ang karaniwang USB port na malawakang ginagamit para sa pag-charge at paglilipat ng data sa mga computer, kotse, at charging adapter.

Pinagmumulan:

- Walang ibinigay na mapagkukunan.