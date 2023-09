Ang iPhone 15 ba ang Susunod na Kapalit ng Desktop?

Nakatakdang ibunyag ng Apple ang iPhone 15 sa isang espesyal na kaganapan bukas, at iminumungkahi ng mga alingawngaw na ito ay may kasamang USB-C connector, na papalitan ang Lightning connector na naging pamantayan mula noong iPhone 5. Inaasahan ding magtatampok ang bagong iPhone isang Thunderbolt port, na nag-aalok ng pinalawak na mga opsyon sa input at output para sa data, display, power, at higit pa.

Sa mga update sa hardware na ito, ang iPhone ay maaaring maging isang transformative device sa computing landscape. Ginalugad na ng mga kakumpitensya tulad ng Samsung kung paano maaaring magdoble ang mga smartphone bilang mga pamalit sa desktop, na may DeX ng Samsung na nag-aalok ng karampatang karanasan sa desktop. Iminumungkahi ng mga alingawngaw na maaari ring ipakilala ng Android ang isang native na desktop mode sa lalong madaling panahon.

Bagama't hindi pa ganap na ipinakita ng Apple na maaaring palitan ng iPadOS ang isang desktop computing environment, napakalaki ng potensyal. Ang isang iPhone 15 na may USB-C port at mga kakayahan ng Thunderbolt ay maaaring gumana bilang isang pocket-sized na thin client, na nagpapahintulot sa mga user na kumonekta sa mga panlabas na display at input device saanman at kailan nila kailangan.

Sa kasalukuyan, ang mga iPhone ay may limitadong mga kakayahan kapag nakakonekta sa isang panlabas na display. Maaari lamang i-mirror ng mga user ang screen o output ng video ng kanilang device sa isang resolution na na-optimize para sa panonood ng TV o monitor, na iniiwan ang natitirang bahagi ng interface na hindi nagalaw.

Gayunpaman, ang isang iPhone na maaaring mag-project ng isang desktop-like na karanasan kapag nakakonekta sa isang screen ay maaaring potensyal na palitan ang isang laptop para sa maraming mga user. Ang makapangyarihang mga processor ng iPhone, na ginagamit din sa mga Mac, ay may kinakailangang pagganap para sa mga gawain tulad ng pag-email, pag-browse sa web, pag-playback ng video, at kahit na pag-edit ng larawan. Nag-aalok na ang iPadOS ng katulad na pagpapagana sa parehong hardware.

Bagama't maaaring ipagsapalaran ng Apple na ma-cannibalize ang sarili nitong merkado ng Mac, ang kumpanya ay may kasaysayang tinanggap ang mga pagkakataong manguna sa mga pagbabago sa paradigm sa paggamit ng device. Ang anunsyo ng iPhone bukas ay maaaring markahan ang simula ng isang bagong panahon para sa mga smartphone, ngunit nananatiling hindi tiyak kung ang isang desktop mode ay ipakikilala sa taong ito o sa hinaharap.

Sa konklusyon, maaaring iposisyon ito ng potensyal na USB-C connector ng iPhone 15 at Thunderbolt port bilang isang tunay na kapalit ng desktop. Kung pipiliin ng Apple na samantalahin ang pagkakataong ito at muling tukuyin ang konsepto ng isang smartphone ay nananatiling makikita.

