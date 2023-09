Inilabas ng Apple ang iPhone 15: Mga Tampok, Mga Presyo, at Petsa ng Paglabas

Kamakailan ay inihayag ng Apple ang pinaka-inaasahan nitong hanay ng iPhone 15 sa isang espesyal na kaganapan sa Steve Jobs Theater sa Cupertino, California. Nakatakdang ilabas ang mga bagong modelo ng iPhone 15 sa Aotearoa (New Zealand) sa Setyembre 22, na may mga presyong magsisimula sa NZ$1649 para sa karaniwang modelo, NZ$2099 para sa Pro, at $2499 para sa Pro Max.

Sa panahon ng kaganapan, inihayag din ng Apple ang pinakabagong mga modelo ng Apple Watch, na nagtatampok ng bagong tampok na kontrol ng kilos. Gamit ang tampok na ito, ang mga gumagamit ay maaaring magsagawa ng iba't ibang mga function sa pamamagitan ng pag-tap sa kanilang hinlalaki at hintuturo nang magkasama.

Kapansin-pansin, ang hanay ng iPhone 15 ay inilunsad na may parehong mga baseng presyo gaya ng nakaraang hanay ng iPhone 14 sa US. Gayunpaman, sa New Zealand, ang base iPhone 15 ay nagkakahalaga ng NZ$50 na mas mataas kaysa sa iPhone 14. Ang presyo ng paglulunsad ng iPhone 15 Pro ay NZ$100 na higit pa kaysa sa iPhone 14 Pro, at ang mga bagong modelo ng Plus at Pro Max ay nakakita ng pagtaas ng presyo ng paglulunsad ng NZ$300 kumpara sa mga modelo noong nakaraang taon.

Ang isang kapansin-pansing tampok ng saklaw ng iPhone 15 ay ang pagpapakilala ng mga USB-C port para sa pag-charge. Ang hakbang na ito ay matapos na maipasa ng European Union ang batas na nangangailangan ng lahat ng maliliit na device, kabilang ang mga smartphone, na gumamit ng USB-C charging sa 2024. Sa pagbabagong ito, ang parehong cord na nagcha-charge sa mga iPhone ay maaari ding mag-charge ng karamihan sa mga modernong Android phone at iba pang device. Bukod pa rito, nagbibigay-daan ito para sa reverse charging, ibig sabihin, ang mga user ay maaaring mag-recharge ng mga accessory tulad ng kanilang AirPods case nang direkta mula sa kanilang iPhone.

Sa mga tuntunin ng mga kulay, ang iPhone 15 standard at Plus na mga modelo ay magiging available sa pink, yellow, blue, green, at black. Ang mga modelo ng iPhone 15 Pro at Pro Max ay nag-aalok ng mga opsyon na itim, puti, asul, at natural na titanium. Gayunpaman, hindi tulad ng ilang maihahambing na mga Android phone, ang karaniwang mga modelo ng iPhone 15 ay hindi nagtatampok ng palaging naka-on na display o isang 120Hz na display.

Ang mga modelo ng iPhone 15 Pro ay may magaan at matibay na titanium case, na pinapalitan ang hindi kinakalawang na asero na ginamit sa mga nakaraang modelo. Bukod pa rito, ang mute switch sa gilid ng telepono ay napalitan ng programmable action button.

Sa pangkalahatan, nag-aalok ang hanay ng iPhone 15 ng mga bagong feature, mas mataas na presyo para sa ilang modelo, at ang kaginhawahan ng USB-C charging. Sa kanilang mga kahanga-hangang spec at na-update na mga disenyo, ang mga bagong iPhone na ito ay siguradong maakit ang atensyon ng mga mahilig sa Apple at mahilig sa teknolohiya.

Pinagmumulan:

– Apple – YouTube