Ano ang Aasahan mula sa iPhone 15 Pro ng Apple at iPhone 15 Pro Max

Ang paparating na iPhone 15 Pro at iPhone 15 Pro Max ng Apple ay nakatakdang panatilihin ang parehong mga opsyon sa kapasidad ng imbakan tulad ng kanilang mga nauna, ang mga modelo ng iPhone 14 Pro. Ayon sa Taiwanese research firm na TrendForce, ang iPhone 15 Pro at iPhone 15 Pro Max ay magiging available sa 128GB, 256GB, 512GB, at 1TB na mga variant ng storage.

Bilang karagdagan, iminumungkahi ng kumpanya ng pananaliksik na ang mga modelo ng iPhone 15 Pro ay darating na may mas mataas na kapasidad ng RAM na 8GB, kumpara sa 6GB sa mga modelo ng iPhone 14 Pro. Ang pagpapalakas ng RAM na ito ay maaaring magresulta sa pinahusay na pagganap, lalo na pagdating sa multitasking. Sa kabilang banda, ang lower-end na iPhone 15 at iPhone 15 Plus na mga modelo ay inaasahang magkakaroon ng 6GB ng RAM.

Hinuhulaan ng TrendForce na ang iPhone 15 Pro ay magsisimula sa $999, kapareho ng panimulang presyo para sa iPhone 14 Pro. Gayunpaman, inaasahan nila na ang iPhone 15 Pro Max ay magkakaroon ng panimulang presyo na $1,199, na kumakatawan sa isang $100 na pagtaas mula sa hinalinhan nito, ang iPhone 14 Pro Max.

Kasama sa iba pang mga rumored feature para sa iPhone 15 series ang USB-C port at ang Dynamic Island, na may mga karagdagang upgrade na inaasahan para sa mga Pro model, tulad ng titanium frame, customizable Action button, A17 Bionic chip, Wi-Fi 6E support, at isang periscope lens na may kakayahang hanggang 6x optical zoom sa iPhone 15 Pro Max.

Opisyal na ilalabas ng Apple ang serye ng iPhone 15 sa isang kaganapan na naka-iskedyul para sa Martes, Setyembre 12, sa 10 am Pacific Time. Ang kaganapan ay magiging livestream sa YouTube, website ng Apple, at ang Apple Events app para sa Apple TV.

Mga Pinagmulan: TrendForce

Mga Kahulugan: RAM – Random Access Memory

USB-C port – Isang pangkalahatang pamantayan sa pagkakakonekta para sa pagsingil at paglilipat ng data

Dynamic Island – Isang teknolohiyang nagbibigay-daan sa pagpapakita ng mga nako-customize na virtual na button sa screen ng iPhone

Titanium frame – Isang istrukturang bahagi ng disenyo ng telepono na gawa sa titanium, na kilala sa tibay nito

A17 Bionic chip – Isang proprietary system-on-a-chip na idinisenyo ng Apple para sa pinahusay na performance at power efficiency

Wi-Fi 6E – Ang pinakabagong bersyon ng pamantayan ng Wi-Fi, na nag-aalok ng mas mabilis na bilis at mas mataas na kapasidad

Periscope lens – Isang uri ng telephoto lens na gumagamit ng prism para makamit ang mas malawak na optical zoom nang hindi tinataasan ang kapal ng telepono