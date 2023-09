Apple Event 2023: Ano ang Aasahan mula sa iPhone 15 Pro Max

Ilang araw na lang ang inaabangan ng Apple event ng 2023, at ang mga haka-haka na nakapalibot sa iPhone 15 Pro Max ay nasa pinakamataas na antas. Mula sa presyo at kakayahan ng camera nito hanggang sa disenyo at chip nito, maraming kapana-panabik na feature ang dapat abangan. Nakatakdang ihayag sa Setyembre 12, 2023, narito ang isang rundown ng kung ano ang iniimbak ng iPhone 15 Pro Max.

Simula sa disenyo, iminumungkahi ng mga tsismis na ang iPhone 15 Pro Max ay magtatampok ng mas manipis na mga bezel, na may sukat na 1.5mm lang ang kapal. Sa karagdagan, ito ay rumored upang abandunahin ang kanyang hindi kinakalawang na asero frame sa pabor ng isang lighter titanium chassis, tumitimbang sa 221g. Ang mga Pro na bersyon ay maaari ding may mga hubog na gilid at isang USB-C type charging port.

Sa mga tuntunin ng pagpapakita, ang iPhone 15 Pro Max ay inaasahang magmamalaki ng 6.7-pulgadang Super Retina XDR na display na may Dynamic Island notch, na nag-aalok ng biswal na nakamamanghang karanasan para sa mga user.

Nakatakdang makatanggap ang camera ng makabuluhang pag-upgrade, na may mga tsismis na nagmumungkahi ng 48MP wide lens, 12MP ultra-wide lens, at 12MP periscope telephoto lens na may 5x o 6x variable zoom. Bukod pa rito, maaaring nagtatampok ang iPhone 15 Pro Max ng mga bagong sensor na ginawa ng Sony para sa pinahusay na low-light na photography, kabilang ang isang sensor na may sukat na 1/1.14 pulgada. Sa harap, inaasahan ang isang 12MP TrueDepth camera na magpapahusay sa mga selfie at mga kakayahan sa Face ID.

Ang magpapagana sa iPhone 15 Pro Max ay ang A17 Bionic chipset, na sinasabing upgrade mula sa hinalinhan nito. Ang chipset na ito, na binuo sa isang 3nm na proseso, ay inaasahang maghahatid ng kahanga-hangang pagganap, na may single-core na marka na 3019 at isang multi-core na marka na 7860 sa Geekbench 6. Ang device ay maaari ding magkaroon ng 8GB ng RAM at mas malaking baterya kaysa ang iPhone 14 Pro Max, na tumatakbo sa pinakabagong iOS 17.

Bagama't iminumungkahi ng mga paglabas na ang iPhone 15 Pro Max ay magiging mas mahal kaysa sa hinalinhan nito, na may panimulang presyo na $1299, mahalagang tandaan na ang mga ito ay mga speculative na detalye. Maaari ring ipakilala ng Apple ang mga bagong opsyon sa kulay upang i-highlight ang titanium frame, na posibleng kasama ang silver grey, space black, titan color, at dark blue.

Gaya ng dati, pinakamahusay na maghintay para sa opisyal na pag-unveil sa kaganapan ng Apple upang makuha ang mga tumpak na detalye tungkol sa iPhone 15 Pro Max. Markahan ang iyong kalendaryo para sa Setyembre 12, 2023, at manatiling nakatutok para sa higit pang impormasyon.

