Bagong iPhone 15 na Ilalabas: Ano ang Aasahan

Nakatakdang ipakita ng Apple ang mga pinakabagong flagship na smartphone nito sa paglulunsad nitong event na tinatawag na "Wanderlust." Ilalabas ng tech giant ang bagong iPhone 15 at iPhone 15 Pro, na ina-update ang mga modelo ng iPhone 14 noong nakaraang taon. Ang kaganapan ay dumating sa isang mahalagang sandali para sa Apple, na may pandaigdigang pangangailangan para sa mga bagong smartphone sa pinakamababa sa loob ng isang dekada. Iho-host ng iPhone-maker ang kaganapan sa Steve Jobs Theater sa Apple Park sa California. Ang pangunahing tono ay i-livestream sa YouTube.

Ang iPhone 15 ay inaasahang ilalabas sa Biyernes, Setyembre 22, na may mga pre-order na magsisimula sa Setyembre 15. Ang Apple ay malamang na maglunsad ng dalawang modelo ng iPhone 15 Pro - isang regular na laki na modelo na may 6.1-pulgada na display at mas malaki iPhone 15 Pro Max na may 6.7-inch na screen. Inaasahan din ang iPhone 15 at iPhone 15 Plus, bahagyang hindi gaanong makapangyarihang mga smartphone.

Ang bagong iPhone 15 ay inaasahang magtatampok ng na-upgrade na microchip, ang A17 Bionic, na magbibigay ng mas mahusay na processor at magpapahusay sa buhay ng baterya. Ang mga modelong Pro ay gagawin gamit ang isang titanium frame para sa mas magaan at mas matibay na mga device. Ang lahat ng mga modelo ng iPhone 15 ay napapabalitang may adaptive na display na may punch-hole camera sa tuktok ng telepono, na nag-aalis ng "bingaw" na disenyo.

Ang mga pag-upgrade ng camera ay inaasahang maging isang focal point ng paglulunsad ng iPhone 15. Ang mga entry-level na modelo ay magtatampok ng mas malakas na malawak na camera, habang ang mga modelo ng Pro ay maaaring may kasamang "periscope" camera lens para sa pinahusay na mga kakayahan sa pag-zoom. Bukod pa rito, ang mute button sa gilid ng telepono ay maaaring mapalitan ng programmable na "action" na button.

Ang bagong iPhone 15 ay gagamit din ng USB-C charging cable, gaya ng ipinag-uutos ng batas ng EU na i-standardize ang mga charger at labanan ang e-waste. Ang bagong cable ay maaaring gawing walang silbi ang mga lumang cable para sa pag-charge. Inaasahan ding ilalabas ang Apple Watch Series 9, kasama ang mga posibleng update sa Apple Watch Ultra at AirPod headphones.

Wala pang inilabas na impormasyon sa pagpepresyo para sa iPhone 15.

Mga Pinagmulan: Bloomberg, Nikkei, Apple