Inilabas ng Apple ang iPhone 15, Apple Watch Series 9, at AirPods Pro 2 na may USB-C Charging

Inanunsyo lang ng Apple ang inaabangan nitong bagong linya ng mga produkto para sa 2023, kabilang ang iPhone 15, Apple Watch Series 9, at AirPods Pro 2 na may USB-C charging. Ang iPhone 15 ay may kasamang switch sa USB-C at pinahabang camera zoom para sa Pro model nito. Inaasahan ng kumpanya na ang mga bagong alok na ito ay maakit ang mga customer na mag-upgrade at baligtarin ang kamakailang pag-slide sa presyo ng bahagi nito.

Ang mga regular at plus-sized na bersyon ng iPhone 15 ay nagpapanatili ng mga elemento ng disenyo ng mga nakaraang modelo, kabilang ang mga gilid na aluminyo at salamin sa likod at harap. Gayunpaman, nagtatampok na sila ngayon ng mga bagong contoured na gilid at isang mas maliit na cutout na "dynamic na isla" sa tuktok ng screen. Ang sistema ng dual camera ay lubos na napabuti, na may 48-megapixel na pangunahing sensor at isang 2x optical zoom.

Ipinagmamalaki din ng mga bagong modelo ang mga screen na dalawang beses na mas maliwanag, na nagbibigay-daan sa mas mahusay na pagiging madaling mabasa sa labas. Ang isa pang kapansin-pansing tampok ay ang pagpapakilala ng USB-C port, na nagbibigay-daan para sa pag-charge at pagiging tugma sa isang hanay ng mga device. Ang mga telepono ay nilagyan ng A16 chip at magiging available sa mga tindahan sa Setyembre 22, simula sa £799 ($799) para sa iPhone 15 at £899 ($899) para sa iPhone 15 Plus.

Ang mga high-end na iPhone 15 Pro at 15 Pro Max na mga modelo ay tumatanggap ng pinakamaraming pag-upgrade ngayong taon, kabilang ang mas maliliit na bezel, frosted back glass, at titanium sides para sa pinahusay na tibay at mas magaan na timbang. Ang mute switch ay pinalitan ng isang action button na maaaring magsagawa ng maraming function. Nagtatampok din ang mga modelong ito ng A17 Pro chip para sa pinahusay na performance, mas mabilis na USB-C port, at mas magagandang camera. Ang iPhone 15 Pro Max, sa partikular, ay may kasamang 12MP telephoto camera na nag-aalok ng 5x optical zoom, katulad ng mga Samsung at Google phone.

Ipinakilala din ng Apple ang Apple Watch Series 9 at ang Ultra 2. Pinapanatili ng Series 9 ang pamilyar na disenyo habang nag-aalok ng bagong S9 chip para sa mas mabilis na pagproseso at mas maliwanag na screen. Ang Ultra 2, sa kabilang banda, ay nagtatampok ng mas maliwanag na 3,000nit na screen at isang case na gawa sa 95% recycled titanium. Ang parehong mga modelo ay magiging available simula sa £399 ($399) para sa Apple Watch Series 9 at £799 ($799) para sa Watch Ultra Series 2.

Sa pangkalahatan, ang pinakabagong lineup ng produkto ng Apple ay nagpapakita ng mga pagpapabuti sa pagganap, disenyo, at pagpapanatili. Ang mga bagong alok na ito ay nakatakdang maabot ang mga tindahan sa Setyembre 22, at umaasa ang Apple na muli nilang babalikan ang interes ng customer at palakasin ang posisyon nito sa merkado.

