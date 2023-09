Apple Rumor Roundup: iPad Mini 7, USB-C Charging Case, at iPhone 15 Camera Upgrades

Sa Apple rumor roundup ngayon, may mga haka-haka tungkol sa paparating na iPad mini 7, ang posibilidad ng USB-C charging case para sa AirPods, at mga pag-upgrade ng camera para sa mga iPhone 15 na modelo.

Simula sa iPad mini 7, iminumungkahi ng mga alingawngaw na maaari itong ihayag sa ibang araw, posibleng sa pamamagitan ng isang press release ng Apple. Ang focus ay tila sa isang specs bump sa halip na isang pangunahing muling disenyo. Ang compact size ng iPad mini ay ginagawa itong isang mahusay na handheld gaming device, kaya umaasa ang mga gamer para sa mga anunsyo ng laro na nauugnay dito.

Sa paglipat sa mga accessory, mayroong haka-haka tungkol sa isang USB-C charging case para sa AirPods. Magiging malugod na karagdagan ito para sa mga user na maraming USB-C cable ngunit hindi ma-charge ang kanilang mga AirPod sa kanila. Gayunpaman, inaasahan na ang USB-C charging case ay hindi magiging mura.

Ang isa pang inaasahang pagbabago ay ang paggamit ng USB-C connectivity sa iPhone 15 range. Mangangahulugan ito ng pagtatapos ng pagmamay-ari na Lightning port, na nagpapahintulot sa mga user na gumamit ng mga USB-C cable para sa pag-charge at paglilipat ng data. Bagama't hindi groundbreaking ang hakbang na ito, dahil maraming mga Android phone ang gumagamit ng USB-C sa loob ng maraming taon, iniayon nito ang Apple sa pamantayan ng industriya.

Kasama sa mga upgrade ng camera para sa mga modelo ng iPhone 15 ang pinahusay na computational photography at ang pagpapakilala ng isang periscope camera na may 6x optical zoom sa iPhone 15 Pro Max. Ang mga pagpapahusay sa computational photography ay naglalayong maghatid ng mas magagandang larawan, na nakikisabay sa kumpetisyon mula sa Google at Samsung. Ang telephoto camera na may 6x optical zoom ay inaasahang magkakaroon ng balanse sa pagitan ng kakayahang magamit at kahanga-hangang kalidad ng larawan.

Sa pangkalahatan, ang mga alingawngaw na ito ay nagpinta ng isang kapana-panabik na larawan para sa mga mahilig sa Apple. Ang iPad mini 7, USB-C charging case para sa AirPods, at mga pag-upgrade ng camera sa mga modelo ng iPhone 15 ay inaasahang magdadala ng makabuluhang pagpapabuti sa lineup ng produkto ng Apple.

Kahulugan:

– USB-C: Isang universal connector na nagbibigay-daan para sa mas mabilis na pag-charge at paglipat ng data kumpara sa Lightning port.

– Specs bump: Isang pagpapabuti sa mga detalye ng isang device, gaya ng processor, camera, o kapasidad ng storage.

– Computational photography: Ang paggamit ng mga software algorithm upang pagandahin at i-optimize ang kalidad ng mga larawang kinunan ng isang smartphone camera.

