Inihayag ng Apple ang Mga Rating ng Buhay ng Baterya para sa Lineup ng iPhone 15

Inihayag kamakailan ng Apple ang opisyal na mga rating ng buhay ng baterya para sa kanilang pinakabagong lineup ng iPhone 15. Sa mga tuntunin ng disenyo, ang mga modelo ng iPhone 15 at iPhone 15 Pro ay malapit na kahawig ng iPhone 14, na nagtatampok ng mga patag na gilid. Gayunpaman, mayroong ilang mga kapansin-pansing pagkakaiba, tulad ng mas bilugan na mga gilid at ang paggamit ng mga titanium frame para sa mga bagong modelo ng Pro, na nagreresulta sa bahagyang pagbawas sa kapal.

Sa kabila ng mga pagbabagong ito sa disenyo, ang mga detalye ng buhay ng baterya ng mga modelo ng iPhone 15 ay nananatiling pare-pareho sa kanilang mga nauna. Para sa pag-playback ng video, ang iPhone 15 Pro Max ay maaaring tumagal ng hanggang 29 na oras, habang ang iPhone 15 Pro ay nag-aalok ng hanggang 23 oras. Nagbibigay ang iPhone 15 Plus ng hanggang 26 na oras ng pag-playback ng video, at ang karaniwang modelo ng iPhone 15 ay nag-aalok ng hanggang 20 oras.

Sa mga tuntunin ng audio playback, ang iPhone 15 Pro Max at iPhone 15 Pro ay maaaring tumagal ng hanggang 95 oras at 75 oras, ayon sa pagkakabanggit. Nag-aalok ang iPhone 15 Plus at iPhone 15 ng hanggang 100 oras at 80 oras ng audio playback.

Kapansin-pansin na ang mga rating ng buhay ng baterya na ito ay naaayon sa mga nasa lineup ng iPhone 14. Ang Apple ay hindi gumawa ng makabuluhang pagpapabuti sa aspetong ito para sa serye ng iPhone 15.

Bagama't ang ilang user ay maaaring umasa ng mas magandang buhay ng baterya, mahalagang isaalang-alang na ang tagal ng baterya ay naiimpluwensyahan ng iba't ibang salik, gaya ng liwanag ng screen at ang paggamit ng mga app na nakakapagpalakas ng kapangyarihan. Bukod pa rito, ang pagpili upang mapanatili ang katulad na mga rating ng buhay ng baterya ay maaaring sinadya ng Apple na unahin ang iba pang mga tampok o pagsulong sa teknolohiya para sa mga modelo ng iPhone 15.

Sa pangkalahatan, ang mga detalye ng baterya ng iPhone 15 ay naaayon sa nakaraang henerasyon, na nagbibigay sa mga user ng maaasahang pagganap ng baterya. Gayunpaman, nananatiling makikita kung paano gaganap ang mga device na ito sa mga totoong sitwasyon sa mundo.

Pinagmumulan:

– Mga rating ng buhay ng baterya ng Apple para sa lineup ng iPhone 15.