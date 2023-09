Ano ang Bago sa iOS 17

Inanunsyo ng Apple na ang pinakaaabangang iOS 17 at iPadOS 17 update ay magiging available para sa mga user ng iPhone at iPad simula Setyembre 18. Ang bagong bersyon ng iOS ay may kasamang maraming kapana-panabik na feature na sabik na hinihintay ng mga user.

Ang isa sa mga natatanging tampok na ipinakilala sa iOS 17 ay "Mga Poster sa Pakikipag-ugnayan." Nagbibigay-daan ang feature na ito sa mga user na i-personalize kung paano lumilitaw ang kanilang profile habang nakikipag-ugnayan sa ibang mga user ng iPhone. Ang mga user ay maaaring magdagdag ng isang larawan at i-customize ang typography, mga kulay ng font, at iba pang mga elemento upang lumikha ng isang natatanging Poster ng Contact.

Para sa mga audio at video call sa FaceTime, ipinakilala ng iOS 17 ang suporta sa voicemail. Nangangahulugan ito na ang mga user ay maaaring mag-iwan ng mga mensahe kapag sila ay tumawag sa isang tao, at ang mga tatanggap ay maaari ding mag-iwan ng kanilang sariling mga voicemail. Bukod pa rito, nag-aalok na ngayon ang FaceTime ng 3D Reactions, kabilang ang mga puso, balloon, fireworks, laser beam, at ulan, na nagdaragdag ng masaya at interactive na elemento sa mga video call.

Nakatanggap din ang AirDrop ng mga pagpapahusay sa iOS 17. Pinapasimple ng bagong feature na "NameDrop" ang pagbabahagi ng mga detalye ng contact sa ibang mga user ng iPhone o Apple Watch sa pamamagitan ng paglapit sa mga device sa isa't isa. Ang SharePlay ay isa pang kapana-panabik na karagdagan, na nagpapahintulot sa mga user na makisali sa mga nakabahaging aktibidad tulad ng video, musika, at mga laro sa pamamagitan lamang ng paghawak ng dalawang iPhone sa malapit.

Ang isa pang makabuluhang tampok sa iOS 17 ay "StandBy." Kapag inilagay ng mga user ang kanilang mga iPhone nang pahalang sa isang charger, nagpapakita ito ng custom na interface na may mga widget na madaling ma-access para sa oras, kalendaryo, mga alarma, at higit pa. Higit pa rito, ang mga widget ng Home Screen ay ganap na ngayong interactive.

Sa iPad, nag-aalok ang iPadOS 17 ng bagong karanasan sa Lock Screen, mga pinahusay na tool sa pagguhit kapag ginagamit ang Apple Pencil, suporta para sa mga external na webcam, at iba't ibang mga pagpapahusay.

Parehong available ang iOS 17 at iPadOS 17 para sa pag-download sa Setyembre 18. Tugma ang iOS 17 sa mga iPhone XR at mas bagong modelo, habang nangangailangan ang iPadOS 17 ng iPad na may A10 Bionic chip o mas bago.

Sa pangkalahatan, ang pag-update ng iOS 17 ay nagdadala ng hanay ng mga kapana-panabik at madaling gamitin na feature sa mga Apple device, na nagpapahusay sa karanasan ng user at nagbibigay ng mga bagong paraan upang i-personalize ang mga pakikipag-ugnayan.

Pinagmumulan:

– [Pamagat ng artikulo ng pinagmulan] (pinagmulan)

– [mga tampok ng iOS 17] (pinagmulan)

– [Impormasyon sa pagiging tugma] (pinagmulan)