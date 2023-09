Inihayag ng Intel ang Thunderbolt 5: Ang Susunod na Henerasyon ng PC Connectivity

Inihayag ng Intel ang Thunderbolt 5, ang pinakabagong pag-ulit ng teknolohiya ng PC cable nito, at nangangako itong maghahatid ng mga makabuluhang pagpapabuti kaysa sa hinalinhan nito. Sa hanggang tatlong beses ang bandwidth ng Thunderbolt 4, sinusuportahan ng Thunderbolt 5 ang maramihang 8K display at gaming monitor na tumatakbo nang hanggang 540Hz. Bukod dito, nag-aalok ito ng 240 watts ng charging power.

Kung ikukumpara sa Thunderbolt 4, na inilabas noong 2020 at tila isang pinong bersyon ng Thunderbolt 3, ang Thunderbolt 5 ay kumakatawan sa isang malaking hakbang pasulong. Binuo sa detalye ng USB4 v2, ipinagmamalaki nito ang baseline na bilis na 80 Gbps at sinusuportahan ang pinahusay na bilis na hanggang 120 Gbps gamit ang pagpapalakas ng bandwidth. Nangangailangan din ang Thunderbolt 5 ng suporta para sa dalawahang 6K na screen, kumpara sa kinakailangan ng Thunderbolt 4 para sa dalawahang 4K na monitor. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan, nag-aalok ang Thunderbolt 5 ng minimum na 140 watts ng charging power, na may mas malakas na 240W mode.

Ang layunin ng Intel sa teknolohiya ng Thunderbolt ay palaging magbigay ng isang solong solusyon sa cable para sa data at mga pangangailangan ng kuryente. Lumalapit ang Thunderbolt 5 sa ideal na iyon, kasama ang tumaas nitong lakas sa pag-charge na hanggang 240W. Nangangahulugan ito na ang ilang gaming laptop at workstation ay maaaring umasa lamang sa Thunderbolt 5 para sa parehong paglipat ng data at pagsingil, na inaalis ang pangangailangan para sa isang hiwalay na power port at binabawasan ang mga kalat ng cable.

Naghahatid din ang Thunderbolt 5 ng suporta para sa mga pamantayan ng DisplayPort 2.1 at PCI Express Gen 4, na magiging partikular na kapaki-pakinabang para sa mga panlabas na GPU at mas mabilis na panlabas na imbakan. Bilang karagdagan, ang tumaas na bandwidth ng Thunderbolt 5 ay nagbubukas ng mga pinto para sa mga bagong accessory tulad ng mga panlabas na AI accelerators.

Plano ng Intel na maglabas ng mga accessory at PC ng Thunderbolt 5 sa 2024, na nag-aalok sa mga user ng pinahusay na karanasan sa koneksyon. Bagama't makatutulong ang isang mas partikular na timeline, mauunawaan na maaaring maging maingat ang Intel upang maiwasang masiraan ng loob ang mga customer mula sa pagbili ng mga system sa pansamantala.

Sa konklusyon, ang Thunderbolt 5 ay kumakatawan sa isang makabuluhang pag-unlad sa PC connectivity, nag-aalok ng mas mataas na bandwidth, suporta para sa maramihang 8K display at mas mataas na refresh rate gaming monitor, at pinahusay na mga kakayahan sa pagsingil. Sa Thunderbolt 5, ang Intel ay nagtatrabaho patungo sa pananaw nito ng isang solong solusyon sa cable para sa lahat ng data at pangangailangan ng kuryente.

