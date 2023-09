Thunderbolt 5: Ang Kinabukasan ng High-Speed ​​Connectivity

By

Binago ng kamakailang inihayag na Thunderbolt 5 ang mundo ng paglilipat ng data at paghahatid ng kuryente. Sa isang kahanga-hangang bandwidth na 120 Gbps, ang Thunderbolt 5 ay isang makabuluhang hakbang pasulong kumpara sa hinalinhan nito, ang Thunderbolt 4, na nag-aalok lamang ng 40 Gbps. Nangangahulugan ito ng mas mabilis at mas tuluy-tuloy na koneksyon para sa mga user.

Ang isa sa mga pangunahing tampok ng Thunderbolt 5 ay ang kakayahang magbigay ng 80 Gbps sa isang karaniwang pagsasaayos, gamit ang dalawa sa apat na PCIe lane nito. Dinodoble nito ang bilis ng Thunderbolt 4 at tinitiyak ang isang mas mahusay na proseso ng paglilipat ng data. Gayunpaman, kapag kinakailangan ang mas mataas na bandwidth, tulad ng para sa mga high-resolution na display, ang Thunderbolt 5 ay maaaring maglaan ng hanggang 40 Gbps pababa sa tatlo sa apat na lane nito, na nagreresulta sa kabuuang transmission na 120 Gbps.

Ang tumaas na bandwidth ng Thunderbolt 5 ay nagbubukas ng mundo ng mga posibilidad para sa mga multi-screen setup. Mae-enjoy na ngayon ng mga user ang pribilehiyo ng pagkonekta ng tatlong 4K 144Hz screen nang sabay-sabay, pagpapatakbo ng maramihang 8K display, o kahit na pagpapagana ng isang monitor na may kamangha-manghang refresh rate na hanggang 540Hz. Walang alinlangang mapapahusay nito ang visual na karanasan para sa mga manlalaro, tagalikha ng nilalaman, at mga propesyonal na nagtatrabaho sa mga visual na may mataas na kalidad.

Bukod dito, ang Thunderbolt 5 ay namumukod-tangi sa kahanga-hangang kakayahan sa paghahatid ng kuryente. Nag-aalok ng hanggang 240W ng charging power, ang Thunderbolt 5 ay nagbibigay-daan sa mga device na makakuha ng mas maraming power sa pamamagitan ng isang USB-C cable. Nangangahulugan ito na kahit na ang mga power-hungry na device, gaya ng mga gaming laptop, ay maaari na ngayong umasa lamang sa USB-C para sa pag-charge, na inaalis ang pangangailangan para sa mga proprietary charger.

Mahalagang tandaan na ang Thunderbolt 4 ay patuloy na iiral sa tabi ng Thunderbolt 5. Habang ang Thunderbolt 5 ay tutulong sa mga user na kasangkot sa paggawa ng content, gaming, at mga sistema ng workstation, ang Thunderbolt 4 ay mananatiling available para sa mga hindi nangangailangan ng parehong antas ng bandwidth.

Upang makakuha ng mga kakayahan ng Thunderbolt 5, kakailanganin ng mga user ang isang discrete chip na may codenamed Barlow Ridge, dahil hindi ito isinama sa mga processor ng ika-14 na henerasyon ng Intel. Plano ng Intel na ilabas ang mga unang machine na nilagyan ng Thunderbolt 5 sa 2024, na nangangako ng isang kapana-panabik na hinaharap para sa high-speed na koneksyon.

