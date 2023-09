Inanunsyo ng Intel ang Thunderbolt 5 na may Kahanga-hangang Bilis at Mga Tampok

Opisyal na inihayag ng Intel ang detalye ng Thunderbolt 5, na nangangako ng bilis na hanggang 120Gbps, suporta para sa 540Hz gaming monitor, at 240 watts ng charging power. Bagama't opisyal na ngayon ang detalye, ang mga accessory at PC na may suporta sa Thunderbolt 5 ay hindi magiging available hanggang 2024.

Itinayo sa USB4 v2, magiging tugma ang Thunderbolt 5 sa mga nakaraang bersyon ng Thunderbolt at USB. Kung ikukumpara sa Thunderbolt 4, na sumusuporta sa bilis na hanggang 40Gbps, ang Thunderbolt 5 ay maaaring maglipat ng data sa 80Gbps o hanggang 120Gbps sa isang Bandwidth Boost mode. Nangangailangan ang mode na ito ng high-bandwidth na display, ngunit sinusuportahan pa rin ng Thunderbolt 5 ang mga bidirectional na bilis na 80Gbps nang wala ito.

Ang pinahusay na bandwidth ng Thunderbolt 5 ay ginagawang perpekto para sa pag-dock ng mga laptop sa maraming display. Sinusuportahan nito ang maramihang 8K monitor, tatlong 4K monitor sa 144Hz (kumpara sa dalawang 4K monitor na limitado sa 60Hz kasama ang Thunderbolt 4), at nag-aalok ng minimum na 140-watt na pagsingil, na may maximum na 240 watts. Susuportahan din ng Thunderbolt 5 ang DisplayPort 2.1, na higit na magpapahusay sa mga kakayahan nito.

Ayon kay Jason Ziller, ang general manager ng client connectivity division sa Intel, ang Thunderbolt 5 ay magbibigay ng nangunguna sa industriya na performance at kakayahan para sa pagkonekta ng mga computer sa mga monitor, dock, storage, at higit pa. Malapit na nakipagtulungan ang Microsoft sa Intel upang suportahan ang USB4 sa Windows, na tinitiyak ang pagiging tugma sa Thunderbolt 5.

Habang naghihintay pa rin kami ng mga detalye tungkol sa kung aling mga accessory ang susuporta sa Thunderbolt 5, inaasahan na ang mga dock, monitor, at storage drive ay kabilang sa mga unang mag-aalok ng koneksyon sa Thunderbolt 5 sa 2024.

Sa pangkalahatan, nangangako ang Thunderbolt 5 ng makabuluhang pagpapahusay sa bilis, lakas ng pag-charge, at suporta sa pagpapakita, na ginagawa itong isang kapana-panabik na pag-unlad para sa mga mahilig sa teknolohiya at mga propesyonal.

Pinagmumulan:

– Tom Warren, The Verge