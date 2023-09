Tumataas ang Stock ng Intel Corp., Nasa Subaybayan para sa Pinakamahabang Pang-araw-araw na Gain Streak sa Mahigit 18 Taon

By

Ang Intel Corp., ang chipmaker, ay nakararanas ng pinakamahabang sunod-sunod na tagumpay sa araw-araw sa loob ng mahigit 18 taon, kasama ang pagtaas ng stock nito para sa ikasampung magkakasunod na session. Kung tatapusin ng mga share ang session sa positibong teritoryo, ito ay mamarkahan ang pinakamahabang rally ng Intel mula noong Mayo 2005. Sa panahong ito, ang stock ng kumpanya ay tumaas ng halos 19%, na dinadala ang year-to-date advance nito sa 47%, na lumampas sa pagtaas ng Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index, na nakatayo sa 42%.

Isa sa mga nag-aambag na salik sa rally ng Intel ay ang kamakailang mga pahayag na ginawa ng Punong Ehekutibong Opisyal nito, si Pat Gelsinger, na nagpahayag na ang kumpanya ay nasa landas upang matugunan ang mga pagtataya sa ikatlong quarter nito. Bukod pa rito, nagkaroon din ng papel ang mga tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China. Habang pinaplano ng China na palawakin ang pagbabawal nito sa paggamit ng mga iPhone sa ilang ahensya ng gobyerno, ang mga kumpanya ng US ay nahaharap sa mas mataas na presyon, na nakikinabang sa Intel. Iminumungkahi ng mga analyst na ang pagmamay-ari ng pinakamalaking semi fab ng US ay maaaring maging lalong mahalaga, na ipoposisyon ang Intel bilang "pinaniniwalaang 'domestic semi winner' kung tumindi ang trade war ng US-China."

Sa kabila ng positibong pagganap, ang stock ng Intel ay nananatiling hindi pabor sa Wall Street. Bahagyang higit sa 20% ng mga analyst ang may bullish rating sa stock, at ang consensus rating nito ay ang pinakamababa sa mga bahagi ng semiconductor index.

Sa pangkalahatan, mayroong optimismo na pumapalibot sa pag-breakout ng Intel, at kinukuwestiyon ng mga analyst kung gaano katagal ang mga matagal na tagapamahala ay maaaring magpatuloy na kulang sa timbang o maiwasan ang INTC. Habang ang kumpanya ay nagpapatuloy sa positibong streak nito, ang mga mamumuhunan ay mahigpit na magbabantay para sa mga karagdagang pag-unlad.

