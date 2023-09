Inilabas ng Intel ang Thunderbolt 5: Mas Mabilis na Bilis at Pinahusay na Karanasan sa Display

Opisyal na inihayag ng Intel ang mga detalye tungkol sa paparating na Thunderbolt 5 cable, na inaasahang ilulunsad sa 2024. Ang pinakakilalang feature ng Thunderbolt 5 ay ang kakayahang magpadala ng data sa bilis na hanggang 120 gigabits per second (Gbps), habang sabay-sabay pagtanggap ng data hanggang sa 40 Gbps. Ang bagong feature na ito, na tinatawag na Bandwidth Boost, ay isinaaktibo kapag nakakonekta ang isang high-bandwidth na display sa Thunderbolt port.

Kung ikukumpara sa hinalinhan nito, ang Thunderbolt 4, ang Thunderbolt 5 ay nag-aalok ng dalawang beses sa bilis, na may default na mode na 80Gbps sa parehong direksyon. Bilang karagdagan sa mas mabilis nitong paglipat ng data rate, sinusuportahan din ng Thunderbolt 5 ang dalawahang 6K na monitor, habang ang Thunderbolt 4 ay sumusuporta lamang sa dalawahang 4K na monitor.

Magiging tugma ang Thunderbolt 5 sa mga nakaraang bersyon ng Thunderbolt at batay sa ilang mga detalye, kabilang ang USB-IF USB4 Bersyon 2.0, VESA DisplayPort 2.1, at PCI-SIG PCIe 4.0 (x4).

Ang isa sa mga pangunahing pagsulong sa Thunderbolt 5 ay ang paggamit nito ng pulse-amplitude modulation-3 (PAM-3) signaling technology, na nagbibigay-daan sa mas mataas na clock rate at nagpapahusay sa pangkalahatang pagganap. Idinisenyo din ang Thunderbolt 5 upang dynamic na pamahalaan ang bandwidth ng display, na i-optimize ang paglalaan ng bandwidth batay sa mga kinakailangan ng mga indibidwal na display.

Inaasahan ng Intel na magkakasamang mabubuhay ang Thunderbolt 4 at Thunderbolt 5 sa loob ng ilang taon, kung saan ang mga pangunahing user na gumagamit ng Thunderbolt 4 at ang mga creator at gamer ay mga maagang nag-adopt ng Thunderbolt 5. Makikinabang ang mga creator mula sa tumaas na bilis at pinahusay na mga kakayahan sa pagpapakita ng Thunderbolt 5, na nagpapahintulot sa kanila na gumana nang mas mataas. mga resolusyon at maraming monitor.

Sa pangkalahatan, nangangako ang Thunderbolt 5 na maghatid ng mas mabilis na bilis, pinahusay na pagganap, at isang mahusay na karanasan sa pagpapakita. Nakatakda itong baguhin ang pagkakakonekta sa industriya ng PC at accessory kapag inilabas ito sa 2024.

