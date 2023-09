Pinapalawak ng Threads App ng Instagram ang Keyword at Tampok sa Paghahanap ng Paksa sa Higit pang mga Bansa

Ang komunikasyon app ng Instagram, ang Mga Thread, ay nagpapalawak ng tampok na paghahanap ng keyword at paksa nito sa ilang bansa kabilang ang India, United States, United Kingdom, Argentina, Mexico, at iba pa. Nilalayon ng pagpapalawak na ito na maakit ang mas maraming user sa platform, na kontrahin ang kamakailang pagbaba ng paggamit. Magiging available ang feature sa parehong Threads mobile app at sa kamakailang inilunsad na web app.

Dati, pinapayagan lang ng Threads ang mga user na maghanap ng mga partikular na user account. Gayunpaman, sa update na ito, maaari na ngayong maghanap ang mga user ng mga post batay sa mga keyword o parirala. Sa pamamagitan ng pag-tap sa icon ng paghahanap at paglalagay ng may-katuturang keyword o parirala sa search bar, makakapag-browse ang mga user sa mga nauugnay na thread.

Ang mga thread, na inilunsad noong Hulyo bilang isang text-based na app sa pag-uusap, sa simula ay nakaranas ng napakalaking tagumpay na may 100 milyong pag-sign-up sa loob ng limang araw ng paglabas nito. Gayunpaman, mabilis na tinanggihan ang paggamit ng app dahil sa limitadong pagpapagana nito. Bilang tugon, ang Instagram ay nagdaragdag na ngayon ng mga pangunahing tampok upang maakit ang mga bagong user at mapanatili ang mga umiiral na.

Kasama sa mga feature na ito ang isang fully functional na bersyon ng web, isang chronological feed ng mga post, isang sumusunod na tab, at isang repost na tab. Gayunpaman, kulang pa rin ang app ng ilang pangunahing feature tulad ng suporta para sa maraming account, isang edit button, at direktang pagmemensahe.

Si Mark Zuckerberg, ang CEO ng Meta, ang pangunahing kumpanya ng Instagram, ay nagpahayag ng optimismo tungkol sa Threads sa panahon ng kumperensyang tawag sa kita ng kumpanya noong Hulyo. Inaasahan niya na ang app ay magiging susunod na bilyong user na social network sa hanay ng mga app na kinabibilangan ng Facebook, Instagram, WhatsApp, at Messenger. Kinilala ni Zuckerberg na ang Threads ay mayroon pa ring puwang para sa pagpapabuti sa mga tuntunin ng pangunahing pag-andar, ngunit nagpahayag ng tiwala sa potensyal ng app para sa paglago.

Sa pangkalahatan, ang pagpapalawak ng feature sa paghahanap ng Threads sa mas maraming bansa at ang pagdaragdag ng mga pangunahing feature ay naglalayong pasiglahin ang pakikipag-ugnayan ng user sa platform at palakasin ang posisyon nito sa landscape ng social media.

