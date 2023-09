Lahat ng Pagbabago sa Irish Radio: Pagbabago ng Landscape at Mga Oportunidad sa Nauna

Ang kamakailang pag-alis ng Today FM's Dermot Whelan at ang pagdating ni Ryan Tubridy sa Virgin Radio UK ay nagtatampok sa pagbabago ng tanawin ng Irish radio. Dahil ang morning slot ang pinakahinahangad at mapagkumpitensyang time slot, ang Radio 1 at Today FM ay nakakakita ng kumpletong shake-up sa 9 am tuwing weekday. Habang sinusubukan ni Dave Moore na panatilihin ang pagiging tagapakinig nina Dermot at Dave, pinag-iisipan ng RTÉ ang permanenteng plano nito para sa kahalili ni Dermot Whelan.

Si Dan Healy, ang pinuno ng RTÉ 2FM, ay nakikita ito bilang isang kamangha-manghang pagkakataon para sa isang tao na gumawa ng kanilang marka. Gayunpaman, hindi tiyak kung paano ito makakaapekto sa mga tagapakinig para sa parehong mga istasyon. Ang labanan para sa morning slot ay sumasalamin sa isang mas malawak na tanong tungkol sa kinabukasan ng Irish radio, na nakadepende sa mga pagbabago sa teknolohiya at sa kakayahan nitong makaakit ng mga bagong tagapakinig.

Sa kabila ng mga hamon na dala ng pandemya, ang industriya ng radyo ay nakaranas ng pagtaas ng kita sa advertising. Noong 2022, tumaas ng 3% ang mga kita sa radyo sa unang kalahati ng taon. Ang paglago na ito ay kaibahan sa ibang mga sektor ng media na nakaranas ng mga flat na kita sa parehong panahon. Kinakatawan na ngayon ng radyo ang 13% ng merkado ng advertising, isang mas malaking bahagi kaysa sa inaasahang pre-Covid.

Ang tagumpay at katatagan ng industriya ng radyo sa panahon ng pandemya ay nagpalakas ng kumpiyansa sa loob ng sektor. Ang pagdating ng Bauer Media, na nakakuha ng ilang pangunahing istasyon ng radyo, kabilang ang Today FM, ay lalong nagpalakas sa industriya. Nag-ambag sa kanilang tagumpay ang pare-parehong mga diskarte sa marketing at content na nakakatugon sa mga audience ni Bauer.

Habang ang Bauer ay umuunlad, ang mga natamo ng RTÉ Radio 1 sa panahon ng pandemya ay nabaligtad. Ang pagganap ng kalakalan nito noong 2022 ay mas mahina, na ang mga kita ay tumaas lamang ng 1.2%. Gayunpaman, ang RTÉ Radio 1 ay nagpapanatili pa rin ng 19.8% market share. Ang istasyon ng youth-targeting ng RTÉ, ang 2FM, ay madalas na nahaharap sa kritisismo, ngunit ang direktor heneral na si Kevin Bakhurst ay nagpahayag ng suporta para sa istasyon.

Ang kinabukasan ng Irish na radyo ay nakasalalay sa kakayahang umangkop sa mga pagbabago sa teknolohiya at makaakit ng mga mas batang madla. Habang ang FM radio ay patuloy na magiging mahalaga sa susunod na sampung taon, ang industriya ay kailangang galugarin ang mga bagong paraan para sa paglago. Sa lumalaking merkado ng advertising at isang panibagong pagpapahalaga para sa medium, ang Irish radio ay nakahanda para sa patuloy na tagumpay.

