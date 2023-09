Ang Starfield ba talaga ang "Mahalaga" na RPG na Inaangkin nito?

By

Ang pinakaaasam-asam na sci-fi RPG ng Bethesda, ang Starfield, ay sa wakas ay inilabas na. Sa ambisyosong sukat at saklaw nito, nilalayon nitong maging isa sa pinakamahalagang RPG na nagawa kailanman. Gayunpaman, pagkatapos gumugol ng oras sa laro, nagiging malinaw na habang mayroon itong mga kalakasan, kulang ito sa pagkamit ng tunay na transcendence.

Ang Starfield, ang unang orihinal na IP ng Bethesda sa loob ng 25 taon, ay nasa pagbuo ng higit sa isang dekada. Ang mga inaasahan at pusta para sa laro ay hindi maaaring mas mataas. Mahalaga rin para sa Microsoft, na nakakuha ng parent company ng Bethesda, ang ZeniMax Media, noong 2010, upang ma-secure ang mga eksklusibo para sa Xbox console nito.

Ang laro ay nangangako sa mga manlalaro ng "walang kapantay na kalayaan" upang galugarin, ngunit ang kalayaang iyon ay kadalasang kwalipikado. Bagama't pinahihintulutan ng Starfield ang mga manlalaro na tumingin sa mga bituin, hindi ito palaging parang isang larong gawa sa mismong mga bagay ng bituin. Minsan ay parang isang panayam mula sa isang natutunang astronomer sa halip na isang tunay na nakaka-engganyo at kahanga-hangang karanasan.

Ang Starfield ay inihambing sa iba pang mga laro sa Bethesda, lalo na ang Skyrim, kasama ang malawak nitong mundo at gameplay na nagbibigay-kapangyarihan sa manlalaro. Bagama't bumubuti ito sa mga nakaraang release sa ilang mahahalagang bahagi, tulad ng mas kaunting mga bug at mas mahusay na labanan, kulang pa rin ito sa pagiging isang transendente na karanasan. Ang napakalaking sukat ng laro ay gumagana laban sa pakiramdam ng pagtataka at pagtuklas na sinusubukan nitong likhain.

Sa kabila ng mga kapintasan nito, maganda pa rin ang laro ng Starfield. Nag-aalok ito ng nakakahimok na campaign, solidong shooting mechanics, at pinahusay na graphics. Gayunpaman, hindi ito masyadong tumutugma sa hype ng pagiging isang "mahalaga" RPG. Oras lang ang magsasabi kung makakamit nito ang status na iyon sa pamamagitan ng mga post-release update at content.

Sa huli, ang Starfield ay isang ambisyosong RPG na kulang sa pagiging tunay na groundbreaking. Bagama't mayroon itong mga lakas at pagpapahusay sa mga nakaraang laro sa Bethesda, hindi nito lubos na naaabot ang antas ng kahalagahan na sinasabing mayroon ito. Kung maaari nitong makamit ang katayuang iyon sa kalaunan ay hindi pa nakikita.