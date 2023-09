The Luxury Wheels of Indian Actor: Isang Pagtingin sa Kanilang Mga Porsche Collection

Mula sa kinang at kaakit-akit ng industriya ng pelikula hanggang sa pang-akit ng mga mamahaling sasakyan, ang mga artistang Indian ay may pagkahilig sa mga high-end na sasakyan. Bagama't marami ang nag-opt para sa mga brand tulad ng Mercedes-Benz at BMW, ang ilan ay nagpapatuloy pa at naging mga mapagmataas na may-ari ng mga Porsche sports car. Tingnan natin ang ilang mga artistang Indian na nagpakasawa sa kanilang pag-iibigan sa Porsche.

Si Sunny Deol, na nakataas sa tagumpay ng kanyang pinakabagong pelikula, ang Gadar 2, ay nagdagdag ng Porsche 911 GT3 Touring sa kanyang koleksyon mas maaga sa taong ito. Ang modelong ito noong 2023, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang Rs 3 crore, ay buong pagmamalaki na ipinakita kasama ng kanyang beteranong aktor na ama, si Dharmendra. Kitang-kita ang paghanga ni Sunny Deol sa Porsche brand, dahil siya rin ang nagmamay-ari ng 911 mula sa dalawang nakaraang henerasyon.

Si Ram Kapoor, na kilala sa kanyang eclectic na koleksyon, kabilang ang mga kakaibang kotse at bisikleta, ay nakakuha ng asul na Porsche 911 noong 2021. Ang partikular na 911 na ito ay kabilang sa 992 na henerasyon at nilagyan ng malakas na 3.0-litro na twin-turbocharged na six-cylinder Boxer engine.

Si Bobby Deol, isa sa mga unang may-ari ng isang Porsche sa industriya ng pelikula sa India, ay nagtataglay ng 2013 Porsche 911 Carrera 4S. Nagtatampok ang bersyon na ito ng iconic na 911 series ng 3.8-litre turbocharged inline-six engine, na naghahatid ng kahanga-hangang 400 PS ng kapangyarihan at 440 Nm ng torque.

Si Farhan Akhtar, isang multi-talented na personalidad na kilala sa kanyang magkakaibang mga tungkulin sa screen at off screen, ay buong pagmamalaki na nagmamay-ari ng isang light purple na 2015 Porsche Cayman GTS. Ang variant na ito ng Cayman ay pinapagana ng 3.4-litre turbocharged inline-six petrol engine, na gumagawa ng 340 PS ng kapangyarihan at 380 Nm ng torque.

Si Madhuri Dixit, ang epitome ng biyaya at kagandahan, ay nakita kamakailan kasama ang kanyang asawa sa paliparan ng Mumbai sa isang puting Porsche 911 Turbo S, na nagpapatunay sa kanyang pagmamay-ari ng nakamamanghang sports car na ito. Ang partikular na variant ng 992 iteration ay itinutulak ng isang 3.8-litro na twin-turbocharged flat-six engine, na bumubuo ng kamangha-manghang 645 PS ng kapangyarihan at 800 Nm ng torque.

Ipinagmamalaki ni Dulquer Salmaan, isang sikat na artista sa South Indian at masugid na mahilig sa kotse, sa pagmamay-ari hindi lang isa, kundi dalawang Porsche sports car. Ang una niya ay isang asul na Porsche 911 GT3, habang ang kanyang pangalawa ay isang asul na Panamera Turbo. Ang GT3 ay nilagyan ng 4.0-litro na naturally-aspirated na six-cylinder boxer engine, habang ipinagmamalaki ng Panamera Turbo ang 4.0-litre na V8 petrol engine.

Binasag ni Mamta Mohandas ang hulma ng mga babaeng aktres na pumipili ng mga sports car sa pamamagitan ng pagiging may-ari ng maliwanag na dilaw na Porsche 911 Carrera S. Ang kagandahang ito ay may kasamang 3.0-litro na twin-turbocharged na six-cylinder petrol engine, na naghahatid ng 450 PS na kapangyarihan at 530 Nm ng metalikang kuwintas.

Si Fahadh Faasil, isa pang sikat na Malayalam actor at hardcore auto enthusiast, ay namumukod-tangi sa kanyang natatanging pagpili ng Python Green Porsche 911 Carrera S. Pinapatakbo ng 3.0-litre na twin-turbocharged na six-cylinder engine, ang Porsche na ito ay nagpapalabas ng 448 PS na kapangyarihan at 530 Nm ng metalikang kuwintas.

Ipinagmamalaki ng mga Indian na aktor na ito ang kanilang pagmamahal sa mga mamahaling gulong sa pamamagitan ng kanilang mahalagang mga koleksyon ng Porsche. Habang sila ay patuloy na nasilaw sa malaking screen, ang kanilang mga high-end na rides ay nagdaragdag ng dagdag na kaakit-akit sa kanilang mga kaakit-akit na buhay.

Kahulugan:

– Porsche: Isang tagagawa ng sasakyang Aleman na dalubhasa sa mga high-performance na sports car.

– Porsche 911 GT3 Touring: Isang variant ng Porsche 911 na kilala sa mga kakayahan nitong mataas ang pagganap.

– Sports car: Isang maliit, low-to-the-ground, high-performance na kotse na idinisenyo para sa bilis at cornering.

– Porsche 911: Isang flagship model ng Porsche brand, na kilala sa iconic na disenyo at performance nito.

– Porsche Cayman: Isang two-door coupe sports car na ginawa ng Porsche.

– Porsche Panamera: Isang luxury four-door sedan na ginawa ng Porsche.

– Porsche 911 Carrera 4S: Isang high-performance na variant ng Porsche 911 series.

– Porsche 911 Turbo S: Ang top-of-the-line na variant ng Porsche 911 series, na kilala sa mahusay na pagganap nito.

– PS: Pagpapaikli para sa “Pferdestärke,” isang yunit ng pagsukat ng kapangyarihan na ginagamit sa Europe, katumbas ng horsepower.

– Nm: Pagpapaikli para sa Newton meter, isang yunit ng pagsukat ng torque.

– Awtomatikong pagpapadala ng dual-clutch: Isang uri ng transmission na nagbibigay ng mabilis at tuluy-tuloy na paglilipat ng gear.

– Flat-six engine: Isang uri ng internal combustion engine configuration na may anim na cylinders na nakaayos sa isang flat (horizontally opposed) layout.

– V8 engine: Isang hugis-V na eight-cylinder internal combustion engine configuration, na kilala sa lakas at performance nito.

Pinagmumulan:

[Walang ibinigay na URL]