Pinupuri ng US ang Pagsasama ng India ng DPI sa G20 Summit, Inanunsyo ang Global DPI Repository

Ang pagsasama ng digital public infrastructure (DPI) sa G20 Delhi Declaration ay pinalakpakan ng mga stakeholder, kung saan pinupuri ng gobyerno ng US ang mga pagsisikap ng India sa bagay na ito. Ang Deklarasyon ng Delhi, na pinagtibay noong Setyembre 10, 2023, ay nakatuon sa mga pangunahing pandaigdigang isyu tulad ng pagbabago ng klima at digmaan sa Ukraine, ngunit binibigyang-diin din ang kahalagahan ng paggamit ng DPI upang tulay ang digital divide at isulong ang pag-unlad.

Ang DPI ay tumutukoy sa isang hanay ng mga digital na teknolohiya na nagpapadali sa mga digital identification system, mga digital na network ng pagbabayad, at iba pang katulad na mga tool. Kasama sa DPI ng India ang mga inisyatiba gaya ng Aadhaar, United Payments Interface (UPI), at Open Network for Digital Commerce (ONDC). Ang pagtatatag ng isang pandaigdigang imbakan ng DPI ay isang mahalagang punto ng Deklarasyon ng Delhi, na naglalayong mag-host ng mga solusyon sa DPI mula sa iba't ibang bansa para sa madaling pagtuklas at pag-aampon.

Ang virtual na imbakan, na kasalukuyang ginagawa, ay iho-host sa website na DPI.Global. Nilalayon nitong tugunan ang agwat ng kaalaman na nakapalibot sa disenyo at pag-deploy ng DPI na may sukat sa populasyon. Maaaring piliin ng mga kalahok na bansa na magpakita ng impormasyon tungkol sa kanilang mga solusyon sa DPI, na tumutulong sa iba na bumuo ng kanilang sarili.

Kinumpirma ni Abhishek Singh, CEO ng National e-Governance Division (NeGD) at Digital India Corporation, na ang India ang nagtutulak sa paglikha ng pandaigdigang DPI repository. Ang platform ay hindi lamang magtatampok ng mga solusyon mula sa mga miyembro ng G20 kundi pati na rin mula sa mga bansang higit pa. Binanggit ni Singh na maraming bansa ang nagpahayag ng interes sa pagkopya ng mga solusyong ito, at ang mga karagdagang anunsyo tungkol sa kanilang pakikilahok ay gagawin sa lalong madaling panahon.

Ang One Future Alliance (OFA), na binuo ng mga miyembro ng G20, ay sumang-ayon din sa isang balangkas para sa pagbuo, pag-deploy, at pamamahala ng DPI. Ang OFA ay naglalayon na magbigay ng capacity building, pagpopondo, teknikal na tulong, at pandaigdigang kooperasyon sa pagpapatupad ng DPI sa mga bansang nasa lower-middle income.

Pinuri ng mga eksperto sa industriya at mga pinuno sa mga inisyatiba ng DPI ng India ang pagsasama ng DPI sa Deklarasyon ng Delhi. Itinampok ni T Koshy, CEO ng ONDC, kung paano ipinakita ng DPI ng India ang pakikipagtulungan sa pagitan ng gobyerno at mga pribadong entidad upang lumikha ng isang malusog at bukas na merkado. Si Pramod Varma, dating punong arkitekto ng Aadhaar, ay nagbigay-diin sa pagiging kapaki-pakinabang ng isang pandaigdigang DPI repository na maaaring magamit ng mga bansa para sa mga open-source na asset. Pinuri ni RS Sharma, dating CEO ng National Health Authority (NHA), ang pamumuno ng DPI ng India at ang kakayahan nitong lutasin ang magkakaibang mga problema sa pamamagitan ng diskarte sa ecosystem.

Ang pagtatatag ng isang pandaigdigang DPI repository at ang pagsasama ng DPI sa G20 Delhi Declaration ay nagpapakita ng pangako ng India sa digital inclusion at internasyonal na pakikipagtulungan para sa pagsulong ng mga digital na teknolohiya.

