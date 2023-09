Binabaliktad ng Dow Jones Industrial Average ang mga Pagkalugi at Nagsasara

By

Nagawa ng Dow Jones Industrial Average (DJIA) na bumangon mula sa maagang pagkalugi noong Huwebes at isinara ang araw nang halos 0.2% na mas mataas sa 3 pm ET. Ang positibong kilusang ito ay sinamahan ng pagbaba ng mga unang claim sa walang trabaho para sa linggong magtatapos sa Setyembre 2, na ang bilang ay bumaba sa 216,000 mula sa binagong 229,000 noong nakaraang linggo. Sa kabila ng pagpapabuti na ito, ang posibilidad ng pagtaas ng rate noong Nobyembre ay nasa 43.4%, ayon sa CME FedWatch Tool.

Habang nagawa ng DJIA na ibalik ang mga bagay, ang S&P 500 ay nakaranas pa rin ng 0.3% na pagbaba, at ang tech-heavy na Nasdaq ay bumagsak ng 0.8% habang ang mga tech na stock ay nabenta. Lahat ng tatlong index ay nakikipagkalakalan sa ibaba ng kanilang 50-araw na moving average.

Sa mga tuntunin ng iba pang mga tagapagpahiwatig ng merkado, ang dami ay mas mataas sa NYSE ngunit mas mababa sa Nasdaq kumpara sa parehong oras noong Miyerkules. Ang krudo ay nakakita din ng pagbaba ng higit sa 0.5% hanggang $86.95 bawat bariles, habang ang ani sa benchmark na 10-taong Treasury note ay bumagsak ng 2 basis puntos sa 4.26%.

Itinuon din ng mga mamumuhunan ang kanilang mga mata sa pinakabagong mga pag-unlad sa merkado ng cryptocurrency. Noong huling bahagi ng Huwebes, nag-file ang ARK Invest at asset management firm ng Cathie Wood na 21 Shares sa SEC para mag-alok ng Ethereum spot exchange-traded fund (ETF) na hahawak sa ether cryptocurrency. Ang iba pang mga pangunahing kumpanya ng pamamahala ng asset, tulad ng VanEck at Blackstone, ay naghihintay din ng pag-apruba upang ilunsad ang US spot crypto ETFs.

Sa loob ng mga stock ng Dow Jones, ang Apple (AAPL) ay nakaranas ng matinding pagbaba pagkatapos ng balita ng China na nagpapataw ng mga pagbabawal sa paggamit ng iPhone ng mga opisyal ng gobyerno. Bumagsak din ang iba pang mga tech leader sa Dow, kabilang ang Microsoft (MSFT) at Cisco (CSCO). Sa kabilang banda, nakita ng Intel (INTC) ang pagtaas sa presyo ng stock nito, na lumipat sa isang buy zone pagkatapos na masira noong Martes. Ang pagtaas ng Intel ay hinimok ng balita na mag-aalok ito ng mga serbisyo ng pandayan sa chipmaker na Tower Semiconductor (TSEM).

Sa mga tuntunin ng mga partikular na stock, nanatili ang Sprinklr (CXM) sa isang buy zone sa kabila ng pagbibigay ng ilang mga nadagdag sa hapon. Nakatakdang iulat ng Enterprise software stock Smartsheet (SMAR) at Braze (BRZE) ang kanilang mga kita pagkatapos magsara ang market.

Sa labas ng Dow Jones, nakita ng GameStop (GME) ang bahagyang pagbawi sa presyo ng stock nito kasunod ng mga quarterly na resulta nito. Ang kumpanya ay nag-ulat ng isang 2% na paglago sa kita at isang pagbaba sa mga pagkalugi kumpara sa parehong quarter noong nakaraang taon.

Sa pangkalahatan, ang stock market ay nakaranas ng magkahalong paggalaw noong Huwebes, na may ilang mga index na bumabawi habang ang iba ay nahaharap sa mga pagtanggi. Masusing sinusubaybayan ng mga mamumuhunan ang iba't ibang salik, kabilang ang mga claim sa walang trabaho, pag-unlad ng cryptocurrency, at pagganap ng indibidwal na kumpanya para sa mga potensyal na pagkakataon sa pamumuhunan.

Pinagmumulan:

– Econoday

– CME FedWatch Tool