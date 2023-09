Sony WF-1000XM5 vs. Bose QuietComfort Earbuds II: Alin ang Mas Mabuting Pagpipilian?

By

Nasiyahan ako sa pagsubok ng maraming henerasyon ng mga premium na wireless earbud mula sa mga higante sa industriya na Sony at Bose, at dapat kong sabihin na ito ay isang magandang oras upang maging isang tagahanga ng mga device na ito. Pagkatapos ng mga buwan ng pamumuhay kasama ang Sony WF-1000XM5, handa akong ibahagi ang aking hatol sa kung maaari nilang alisin sa trono ang Bose bilang aking mga earbuds para sa pagkansela ng ingay.

Sa mga tuntunin ng kalidad ng tunog, ang Sony WF-1000XM5 ay kahanga-hanga. Nag-aalok ang mga ito ng hindi kapani-paniwalang detalye at kalinawan, na ginagawa silang pinakamahuhusay na pares ng mga premium na wireless earbuds na nakita ko. Gayunpaman, karapat-dapat pa rin ang Bose QuietComfort Earbuds II sa kanilang five-star status. Nagbibigay sila ng musikal at nakakaaliw na tunog na may maraming detalye, lalo na sa bass. Bagama't mahusay ang Sony sa kalidad ng tunog, hindi ako magmamadaling palitan ang aking Bose kung pagmamay-ari ko na sila.

Kung saan kumikinang ang Sony WF-1000XM5 ay nasa kalidad ng tawag. Ang kanilang "istraktura ng pagbabawas ng ingay" ay nagbibigay-daan para sa mas malinaw na paghahatid ng boses, kahit na sa mahangin na kapaligiran. Sa paghahambing, ang Bose ay bumaba nang bahagya sa aspetong ito.

Ang isang nakakaintriga na pagkakaiba sa pagitan ng dalawang earbud ay ang kanilang diskarte sa pagkansela ng ingay. Gumagawa ng mas malakas na epekto ang Bose sa kanilang algorithm sa pagkansela ng ingay, na lumilikha ng halos tahimik na kapaligiran. Sa kabilang banda, pinili ng Sony ang isang mas banayad na epekto, na kinakansela ang bahagyang naiibang mga frequency at naghahatid ng ibang pakiramdam ng aktibong pagkansela ng ingay. Bagama't pareho ang epektibo, ang Bose ay maaaring mas makaakit sa mga indibidwal na mas gusto ang isang mas malakas na karanasan sa pagkansela ng ingay.

Ang multipoint Bluetooth connectivity ay isang feature na nagbubukod sa Sony WF-1000XM5. Hindi tulad ng Bose, pinapayagan ng mga earbud na ito ang tuluy-tuloy na paglipat sa pagitan ng mga device nang hindi kinakailangang mag-navigate sa mga Bluetooth menu. Ang kaginhawaan na ito ay partikular na mahalaga sa mga sitwasyon kung saan ang mga gumagamit ay gumagamit ng iba't ibang uri ng nilalaman mula sa iba't ibang mga mapagkukunan.

Ang Sony WF-1000XM5 ay nag-aalok ng tumutugon na mga kontrol sa pagpindot, ngunit ang opsyon na kontrolin ang volume sa pamamagitan ng pag-tap sa mga earbud nang paulit-ulit ay maaaring medyo mahirap. Sa kabaligtaran, ang kakayahang i-slide ang mga daliri pataas at pababa sa panlabas na ibabaw ng Bose earbuds para sa kontrol ng volume ay mas gusto.

Ang kaginhawahan ay isang mahalagang kadahilanan sa pagpili ng mga earbud, at isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit ako lumipat mula sa Sony XM4 patungo sa Bose dati. Bagama't ang bagong sleek na disenyo ng Sony WF-1000XM5 ay kaakit-akit at nag-aalok ng pinahusay na kaginhawahan, mayroon pa rin akong mga reserbasyon tungkol sa eartips. Nakikita kong hindi gaanong secure ang fit ng Sonys, lalo na ang dulo ng kanang tainga. Ang pinakamalaking opsyon sa eartip ng Sony ay hindi pa rin sapat para sa akin.

Sa huli, ang pagpili sa pagitan ng Sony WF-1000XM5 at Bose QuietComfort Earbuds II ay isang mahirap na desisyon. Parehong mahusay sa kalidad ng tunog, kasama ang Sony na nangunguna sa kalidad ng tawag at ang Bose ay nagbibigay ng mas malakas na karanasan sa pagkansela ng ingay. Ang mga Sony earbud ay nag-aalok ng multipoint na Bluetooth, habang ang Bose ay nag-aalok ng mas komportableng akma. Isaalang-alang ang iyong mga priyoridad sa mga tuntunin ng tunog, kaginhawahan, at karagdagang mga tampok upang matukoy kung aling pares ang nababagay sa iyong mga kagustuhan.

Mga Pinagmulan: Wala