Bakit Hindi Ko Laging Inaabot ang Aking iPhone 14 Pro Camera

Sa isang kamakailang retrospective tungkol sa mga kakayahan ng camera ng iPhone 14 Pro, sinasalamin ng may-akda ang mga dahilan kung bakit hindi nila ito ginamit upang makuha ang maraming mahahalagang sandali. Bagama't kinikilala na ang iPhone 14 Pro ay isang magandang camera at makakapagdulot ng napakahusay na mga resulta, nahanap nila ang kanilang sarili na umabot sa iba pang mga device sa halip. Itinampok ng may-akda ang ilang mga dahilan para dito.

Ang isa sa mga pangunahing kadahilanan ay kaginhawaan. Kapag kumukuha ng mga larawan ng produkto para sa mga artikulo, karaniwang gumagamit ang may-akda ng isang normal na camera. Gayunpaman, may mga pagkakataon na mas maginhawa ang paggamit ng telepono, at ang iPhone 14 Pro ang nagiging go-to device. Ang kadalian ng pag-edit ng mga larawan sa Portrait mode at ang mabilis na paglipat ng mga larawan sa kanilang Mac gamit ang AirDrop ay binanggit bilang mga pakinabang.

Nagbibigay ang may-akda ng mga halimbawa ng mga larawang kinunan gamit ang iPhone 14 Pro, kabilang ang mga larawan ng device para sa mga paghahambing ng camera at mga kuha ng iba't ibang produkto. Bagama't sila ay nalulugod sa mga resulta at itinuturing na sapat ang mga ito para sa paglalathala, naniniwala sila na ang ibang mga smartphone ay maaaring potensyal na maghatid ng mas mahusay na mga resulta, kahit na may hindi gaanong intuitive na mga tool sa pag-edit at mas kumplikadong paglilipat.

Isang aspeto na nakakadismaya sa may-akda kapag gumagamit ng iPhone 14 Pro camera para sa pang-araw-araw na buhay ay ang ugali nitong gawing masyadong madilim ang mga larawan. Ang malakas na antas ng contrast at hindi magandang pamamahala sa pagkakalantad ay nagreresulta sa malabo at madilim na mga larawan na nawawalan ng detalye at mood ng totoong buhay na kapaligiran. Ang pag-edit ay maaaring makatulong sa ilang lawak, ngunit ang pinsala ay nagawa na.

Isinasaalang-alang din ng may-akda ang mga pagpapabuti sa iba pang mga smartphone camera sa mga nakaraang taon. Binanggit nila ang maraming nalalaman na 10x optical zoom ng Samsung Galaxy S23 Ultra at ang teknikal na kahusayan ng Google Pixel 7 Pro bilang mga halimbawa ng mga nakikipagkumpitensya na device na may mas kapana-panabik at kapaki-pakinabang na feature ng camera kaysa sa iPhone 14 Pro. Ang apela ng mga natatanging tampok ng iPhone, tulad ng Cinematic mode, ay nawala sa may-akda.

Sa paghahambing ng mga kamakailang larawang kinunan gamit ang Google Pixel Fold at ang iPhone 14 Pro, nalaman ng may-akda na ang mga larawan mula sa Pixel ay mas nakakaakit at ibinabahagi ang mga ito sa halip. Ang trend na ito ay naobserbahan din sa back-to-back na mga pagsubok sa camera, kung saan ang iba pang mga device tulad ng Samsung Galaxy S23 Ultra ay nalampasan ang pagganap sa iPhone 14 Pro.

Napagpasyahan ng may-akda na ang iPhone 14 Pro camera ay nawala ang kagandahan nito. Bagama't dati silang umaasa sa iPhone 12 Pro bilang kanilang go-to camera phone, hindi pa nila naranasan ang parehong antas ng kasiyahan sa iPhone 13 Pro o iPhone 14 Pro. Ang pagkabigo sa iPhone 14 Pro camera ay hindi naiimpluwensyahan ng mga naunang karanasan kundi sa sarili nitong mga pagkukulang.

Mga Pinagmulan: Andy Boxall / Digital Trends