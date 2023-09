Ipinakita ng Huawei's Mate 60 Pro Smartphone ang Domestic Tech Capabilities ng China

Ang Huawei Technologies Co. ay gumawa ng isang makabuluhang hakbang sa pagpapakita ng pag-unlad ng China sa pagbuo ng mga domestic tech na kakayahan nito gamit ang pinakabagong modelo ng smartphone nito, ang Mate 60 Pro. Ang smartphone na ito ay kitang-kitang nagtatampok ng mataas na proporsyon ng Chinese-made na mga bahagi, bilang karagdagan sa kanyang Chinese-designed at manufactured Kirin processor.

Ang teardown analysis na isinagawa ng TechInsights para sa Bloomberg ay nagpapakita na ang Huawei ay nagmula sa ilang bahagi mula sa mga kumpanyang Tsino. Ang Mate 60 Pro ay may kasamang radio frequency front-end module mula sa Beijing OnMicro Electronics Co., isang satellite communications modem mula sa Hwa Create Co., at isang RF transceiver mula sa Guangzhou Runxin Information Technology Co. Ang memorya ng SK Hynix Inc. ay ang tanging kinilala ang mga dayuhang sangkap sa ngayon.

Ang pag-asa sa mga domestic na supplier para sa mga tech na bahagi ay isang kahanga-hangang tagumpay para sa Huawei, dahil sa mga hamon na kinaharap nito pagkatapos na maputol mula sa merkado para sa mga advanced na chip at paggawa ng chip ng mga parusa ng US noong 2020. Ang kumpanya ay dati nang umasa sa mga supplier ng Amerika para sa mga mahahalagang komunikasyon chips at kailangang maghanap ng mga alternatibong paraan upang makagawa ng mga processor at wireless chip nito.

Sa kabila ng mga paghihirap na ito, nagawa ng Huawei na lumikha ng isang smartphone na may karamihan sa mga bahaging gawa ng Tsino, na nagpapakita ng kakayahang mag-navigate sa teknolohikal na embargo. Ang mga wireless na bilis ng Mate 60 Pro ay kapantay ng mga 5G device, at ang device ay hindi nagpapakita ng anumang hindi pangkaraniwang pagkaubos ng baterya.

Gayunpaman, nananatili ang mga tanong tungkol sa dami ng produksyon at gastos ng mga bahaging ito. Dapat makipagkumpitensya ang Huawei sa mga matatag na manlalaro tulad ng Apple at Samsung, na ang mga smartphone ay gumagamit ng mga chip na hindi bababa sa dalawang henerasyon na nauuna sa pinakabagong alok ng Huawei. Gayunpaman, ang paglabas ng Mate 60 Pro nang walang detalyadong mga detalye ay ipinagdiwang ng state media bilang katibayan na ang mga pagsisikap ng US na higpitan ang pag-access ng China sa mga advanced na teknolohiya ay nabigo.

Ang tagumpay ng Mate 60 Pro ay maaaring magkaroon ng makabuluhang implikasyon para sa Huawei at sa Chinese smartphone market. Tinataya ng mga analyst na kung magbebenta ang Huawei ng 5 milyong unit, maaari nitong i-cannibalize ang 38% ng mga benta ng iPhone sa China. Gayunpaman, ang mga hadlang sa supply at mababang ani ng produksyon ay nagpapataas ng kawalan ng katiyakan tungkol sa kakayahan ng Huawei na matugunan ang demand.

Habang patuloy na sumusulong ang Huawei sa mga kakayahan sa domestic tech nito, nananatili itong makikita kung paano tutugon ang US. Ang kinatawan na si Michael McCaul ay nagpahiwatig na ang mga supplier ng Huawei, tulad ng Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), ay maaaring lumabag sa mga parusa ng US. Ang kinalabasan ng mga pag-unlad na ito ay maaaring magkaroon ng malalayong implikasyon para sa Huawei at sa pandaigdigang tech na industriya.

Mga Pinagmulan: Bloomberg News, TechInsights