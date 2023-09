Inilunsad ng Huawei ang Tatlong Mate 60 na Telepono na may Suporta sa 5G bilang Hakbang Patungo sa Pandaigdigang Pagpapalawak

Lihim na naglabas ang Huawei ng tatlong bagong smartphone sa nakalipas na dalawang linggo, na lahat ay may suporta sa 5G. Iminumungkahi ng mga mapagkukunang Tsino na ang hakbang na ito ay nagmamarka ng simula ng mga panibagong pagsisikap ng Huawei na makuha ang mas malaking bahagi ng pandaigdigang merkado ng smartphone.

Sinabi ng mga tagaloob na sinipi ng IT Home na plano ng Huawei na palakasin ang posisyon nito sa domestic market sa China habang sabay na palawakin ang presensya nito sa ibang bansa. Gayunpaman, kasalukuyang walang partikular na timeline na magagamit para sa diskarteng ito.

Dahil sa patuloy na trade war sa pagitan ng China at United States, nahaharap ang Huawei sa matinding paghihigpit sa pag-access sa mga teknolohiya ng US sa loob ng mahigit limang taon. Sa kabila nito, ang Mate 60, Mate 60 Pro, at Mate 60 Pro+ ay nilagyan ng mga kakayahan sa 5G at nagtatampok ng Kirin 9000S chipset, na gumagamit ng proseso ng teknolohiyang 7nm.

Bilang tugon sa mga katanungan tungkol sa chipset, hindi nagbigay ng opisyal na komento ang Huawei. Gayunpaman, ipinahihiwatig ng mga lokal na ulat na ang chip ay ganap na ginawa sa China, na nagtataas ng mga tanong tungkol sa kung paano nakuha ng mga kumpanyang Tsino ang kinakailangang kadalubhasaan para sa mga kumplikadong teknolohikal na proseso sa loob ng maikling panahon.

Kamakailan ay tinaasan ng Huawei ang taunang pagtataya sa produksyon nito mula 30 milyon hanggang 38 milyong mga yunit. Sa mga ito, 20 milyon na ang naipadala, at ang Mate 60 Pro ay inaasahang mag-aambag ng karagdagang 6 na milyong unit, na nagkakahalaga ng ikatlong bahagi ng natitirang mga order.

Nagkaroon ng mga haka-haka na ang serye ng Mate 60 ay maaaring hindi ilabas sa labas ng China, ngunit ang Huawei ay hindi gumawa ng opisyal na pahayag sa bagay na ito. Dahil dito, bukas ang posibilidad para sa isang pandaigdigang paglulunsad sa hinaharap.

Noong nakaraan, ang Huawei ay may 42% market share sa Chinese smartphone market, ngunit mula noon ay bumaba ito sa mas mababa sa 10%. Samantala, ang global market share nito ay bumaba ng anim na beses mula sa kalagitnaan ng 2019, na kasalukuyang nakatayo sa 3%.

Mga Pinagmulan: IT Home (pinagmulan ng Chinese)

Kahulugan:

Kirin 9000S chipset – Isang chipset na binuo ng Huawei, na nagsasama ng advanced na teknolohiya para sa pinahusay na performance.

5G – Ang ikalimang henerasyon ng wireless na teknolohiya, na naghahatid ng mas mabilis na bilis ng internet at sumusuporta sa malawak na hanay ng mga application.

Smartphone market – Ang industriya na sumasaklaw sa produksyon at pagbebenta ng mga mobile phone na may kakayahang magsagawa ng iba't ibang function, tulad ng pagtawag, pagmemensahe, at pag-browse sa internet.