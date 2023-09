Inilabas ng Huawei ang Mate X5: Isang Foldable na Smartphone na may Mga Na-upgrade na Feature

Ipinagpapatuloy ng Huawei ang sunod-sunod na nakakagulat na paglulunsad ng smartphone sa pagpapakilala ng Mate X5. Ang device na ito ay nagsisilbing direktang kahalili sa Mate X3 at nagdadala ng ilang kapansin-pansing pagpapahusay sa talahanayan.

Nagtatampok ang Mate X5 ng parehong 7.85-inch LTPO OLED main display at 6.4-inch LTPO OLED cover display bilang hinalinhan nito. Ang parehong mga display ay protektado ng Kunlun Glass. Available ang device sa bagong Phantom Purple na kulay, bilang karagdagan sa mga opsyon na Feather White, Feather Black, Feather Gold, at Green Mountain mula sa lineup ng Mate X3.

Sa mga tuntunin ng mga kakayahan ng camera, ang Mate X5 ay nagpapanatili ng parehong setup tulad ng hinalinhan nito. Mayroon itong 50MP na pangunahing camera na may f/1.8 aperture, isang 13MP f/2.2 ultrawide camera, at isang 12MP f/3.4 periscope module na may 5x optical zoom.

Sa ilalim ng hood, nag-aalok ang Mate X5 ng hanggang 16GB ng RAM at 1TB ng storage. Habang ang opisyal na impormasyon ng chipset ay hindi pa inilabas, ang mga ulat mula sa China ay nagmumungkahi na maaaring itampok nito ang Kirin 9000s SoC, na matatagpuan sa kamakailang inilunsad na serye ng Mate 60. Ang chipset na ito ay hinuhulaan na isang 5G-capable chip na binuo sa 7nm process technology ng SMIC.

Isa sa mga natatanging tampok ng Mate X5 ay ang bagong disenyo ng antenna nito. Gumagamit ang Lingxi antenna ng Huawei ng AI algorithm para piliin ang pinakamainam na network para sa pinahusay na koneksyon. Gumagamit din ang mga antenna ng device ng dual-mode tuning technology, na tinitiyak ang mas mahusay na kalidad ng signal.

Ang Mate X5 ay nilagyan ng mas malaking 5,060 mAh na baterya at sumusuporta sa 66W wired charging, 50W wireless charging, at 7.5W reverse wireless charging. Gumagana ito sa HarmonyOS 4 at nagpapakilala ng mga kontrol ng air gesture, na nagpapahintulot sa mga user na mag-navigate sa mga video, webpage, at mga larawan nang hindi hinahawakan ang pangunahing display. Bukod pa rito, ang Mate X5 ay IPX8 na hindi tinatablan ng tubig at sumusuporta sa two-way na BeiDou satellite messaging sa China.

Ang mga pre-sales para sa Huawei Mate X5 ay kasalukuyang available sa pamamagitan ng VMall, na may mga bukas na benta na inaasahang magsisimula sa Setyembre 15.

