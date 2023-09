Huawei Mate X5: Isang Bagong Foldable na Telepono na may Mga Kahanga-hangang Feature

Tahimik na inilunsad ng Huawei ang pinakabagong flagship nito, ang Huawei Mate X5, sa China. Bagama't hindi ibinunyag ng kumpanya ang mga detalye ng processor ng telepono, ipinagmamalaki nito ang isang 7.85-pulgadang LTPO OLED na panloob na display at isang 6.4-pulgadang OLED LTPO na panlabas na screen. Ang Mate X5 ay may limang magkakaibang mga pagpipilian sa kulay at magagamit sa dalawang variant ng imbakan. Ang mga detalye ng presyo ng handset ay hindi pa inihayag.

Ang Huawei Mate X5 ay ang kahalili ng Huawei Mate X3, na inilabas sa China noong unang bahagi ng taong ito. Gamit ang octa-core Snapdragon 8+ Gen 1 SoC, ang Mate X3 ay nakatanggap ng mga positibong review. Ang bagong unveiled na Mate X5 ay inaalok sa Feather Sand White, Feather Sand Black, Feather Sand Gold, Aoyama Dai (Green), at Phantom Purple na mga pagpipilian sa kulay. Mayroon din itong dalawang opsyon sa storage: 12GB + 512GB at 16GB + 512GB. Bukod pa rito, mayroong dalawang opsyon sa storage na available na eksklusibo para sa Collector's Edition: 16GB + 512GB at 16GB + 1TB.

Nagtatampok ang Huawei Mate X5 ng 7.85-inch na LTPO OLED na panloob na panel na may resolution na 2496 x 2224 pixels. Mayroon itong touch sampling rate na 240Hz at isang aspect ratio na 8:7.1. Ang cover display ay isang 6.4-inch OLED LTPO panel na may resolution na 2504 x 1080 pixels, isang touch sampling rate na hanggang 300Hz, at isang aspect ratio na 20.9:9. Nilagyan ang telepono ng hanggang 16GB ng RAM at 1TB ng inbuilt storage.

Sa mga tuntunin ng mga kakayahan ng camera, ipinagmamalaki ng Mate X5 ang isang triple rear camera setup. May kasama itong napakalakas na 50-megapixel primary sensor, 13-megapixel sensor na may ultra-wide lens, at 12-megapixel sensor na may periscope telephoto lens na sumusuporta sa optical image stabilization (OIS). Sa harap, mayroong 8-megapixel camera para sa pagkuha ng mga selfie.

Ang Mate X5 ay pinapagana ng 5,060mAh na baterya na may 66W wired at 50W wireless fast charging support, na tinitiyak ang pangmatagalang paggamit. Gumagana ito sa Harmony OS 4.0, ang pinakabagong operating system mula sa Huawei. Nag-aalok ang telepono ng iba't ibang opsyon sa pagkakakonekta tulad ng Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, at USB Type-C. Ito rin ay may markang IPX8 para sa splash resistance.

Tumimbang ng 245 gramo, ang Mate X5 ay may sukat na 156.9mm x 72.4mm x 11.08mm kapag nakatiklop at 156.9mm x 141.5mm x 5.3mm kapag nakabukas.

Sa konklusyon, ang Huawei Mate X5 ay isang kahanga-hangang karagdagan sa natitiklop na merkado ng telepono. Sa nakamamanghang display nito, malakas na pag-setup ng camera, at mga kakayahan sa mabilis na pag-charge, siguradong makakaakit ito ng mga mahilig sa teknolohiya. Ipinagpapatuloy ng telepono ang tradisyon ng Huawei sa paghahatid ng mga nangungunang device na nagtutulak sa mga hangganan ng teknolohiya ng smartphone.

