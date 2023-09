Inilunsad ang Huawei Mate 60 Pro+ sa China na may Mga Kahanga-hangang Feature

Inihayag kamakailan ng Huawei ang pinakabagong karagdagan nito sa serye ng Mate, ang Huawei Mate 60 Pro+. Ang bagong modelong ito ay sumali sa dating inilunsad na Huawei Mate 60 at Huawei Mate 60 Pro. Bagama't hindi pa ibinunyag ng kumpanya ang mga detalye ng processor, pinaniniwalaan na ang mga telepono ay papaganahin ng isang in-house na Kirin 9000s SoC.

Ipinagmamalaki ng Huawei Mate 60 Pro+ ang malaking 6.82-inch OLED display at nagtatampok ng 48-megapixel primary rear sensor. Sinusuportahan din nito ang mabilis na pag-charge, na may mga opsyon para sa parehong wired (88W) at wireless (50W) na pag-charge. Available ang telepono para sa pre-booking sa China na may dalawang variant ng storage – 16GB + 512GB at 16GB + 1TB.

Sa mga tuntunin ng mga detalye, ang Huawei Mate 60 Pro+ ay nagtatampok ng 6.82-inch LPTO OLED display na may resolution na 1.5K at isang refresh rate na hanggang 120Hz. Nilagyan ito ng Harmony OS 4.0 at may hindi natukoy na processor, 16GB ng RAM, at hanggang 1TB ng inbuilt storage.

Sa harap ng camera, ang Huawei Mate 60 Pro+ ay gumagamit ng triple rear camera setup, kabilang ang isang 48-megapixel primary sensor na may optical image stabilization (OIS), isang 40-megapixel sensor na may ultra-wide-angle lens, at isang 48- megapixel ultra-macro telephoto lens na may OIS. Nagtatampok ang front camera ng 13-megapixel sensor.

Ang pagpapagana sa Mate 60 Pro+ ay isang 5,000mAh na baterya na sumusuporta sa mabilis na pag-charge, kabilang ang 88W wired charging, 50W wireless charging, at 20W wireless reverse fast charging. Nag-aalok din ang telepono ng iba't ibang opsyon sa pagkakakonekta tulad ng WiFi, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, dalawang-satellite na komunikasyon, at USB Type-C. Nagtatampok ito ng in-display na fingerprint sensor para sa seguridad at may IP68 na rating para sa dust at splash resistance.

Habang ang presyo ng Huawei Mate 60 Pro+ ay hindi pa nabubunyag, kasalukuyan itong available para sa pre-booking sa China na may nominal na halaga na CNY 1,000 (humigit-kumulang Rs. 11,300).

Sa pangkalahatan, ang Huawei Mate 60 Pro+ ay tila isang feature-packed na smartphone na may mga kahanga-hangang detalye, isang mataas na kalidad na display, at isang malakas na setup ng camera. Nag-aalok ito ng mga advanced na kakayahan sa pag-charge at maraming opsyon sa storage. Maaaring asahan ng mga tagahanga ng Huawei na maghahatid ang device na ito ng premium na karanasan ng user.

Pinagmumulan:

– [Source 1: Gadgets 360](https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/huawei-mate-60-pro-plus-sale-china-price-cny-1000-specifications-features-2682641)

– [Source 2: Orbital Podcast](https://gadgets.ndtv.com/mobiles/podcast/orbital-podcast-episode-269-iqoo-neo-7-pro-review-price-in-india-2682586)

– Mga Depinisyon: OLED – Organic Light-Emitting Diode, SoC – System-on-Chip, OIS – Optical Image Stabilization, IP68 – Ingress Protection rating na 68, ibig sabihin, nagbibigay ito ng dust at water resistance.