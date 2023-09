Ang Heart Rhythm Society ay Naghahanda para sa Ikalawang Taunang HRX Event sa Seattle

Ang Heart Rhythm Society (HRS) ay naghahanda para sa pangalawang taunang HRX na kaganapan, isang pandaigdigang kumperensya sa kalusugan at teknolohiya na pinagsasama-sama ang mga propesyonal mula sa industriya ng pangangalaga sa kalusugan at teknolohiya. Ang kumperensya ay naglalayong hamunin ang status quo at baguhin ang pangangalaga sa pasyente sa pamamagitan ng pagbabago at pakikipagtulungan.

Ang HRX 2023 ay magaganap mula Setyembre 21-23, 2023, sa bagong Summit convention center sa Seattle. Ang natatanging isang silid na setting ng venue ay idinisenyo upang i-maximize ang pakikipag-ugnayan at pagyamanin ang pagkamalikhain at pakikipagtulungan sa mga dadalo.

Ang kumperensya ay magtatampok ng iba't ibang programming na nakatuon sa cardiovascular digital health. Kasama sa mga session ang mga talakayan at presentasyon na nakatuon sa mga solusyon sa mga paksa tulad ng mga umuusbong na modelo ng virtual na pangangalaga, ang epekto ng digital na teknolohiya sa mga hindi pagkakapantay-pantay sa kalusugan, at mga pananaw sa digital na pagpopondo sa kalusugan.

Bukod pa rito, ang HRX AbstracX, na pinapagana ng Cardiovascular Digital Health Journal, ay magpapakita ng 15 napiling mga innovator na magpapakita ng kanilang trabaho sa 10 minutong oral presentation. Magtatampok din ang kumperensya ng pitch competition, kung saan limang piling koponan ang maglalaban-laban para sa mga premyong cash mula sa mga nagpopondo.

Ang mga Executive Co-Producers na sina Dr. Sana M. Al-Khatib at Dr. Jagmeet P. Singh ay nagpahayag ng pananabik tungkol sa paparating na kumperensya at ang potensyal nito na lumikha ng mga pakikipagtulungan at isulong ang mga teknolohikal na diskarte sa pangangalaga ng pasyente. Naniniwala sila na ang kinabukasan ng pangangalagang pangkalusugan ay nakasalalay sa virtual, digital, at makabagong teknolohiya.

Ang Heart Rhythm Society ay nakatuon sa pagtataguyod ng edukasyon at adbokasiya para sa mga propesyonal at pasyente ng cardiac arrhythmia, na may pagtuon sa pagsulong sa larangan ng electrophysiology.

