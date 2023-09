Paano Gamitin ang Grav Jump sa Starfield: Isang Gabay para sa Paglalakbay sa Mga System

By

Sa pinakaaabangang larong Starfield, isa sa pinakamahalagang feature ay ang Grav jump. Ang makabagong kakayahang ito ay nagbibigay-daan sa mga manlalaro na maglakbay sa iba't ibang planetary system at galaxy. Kung gusto mong tuklasin ang iba't ibang planeta at magsimula sa mga kapanapanabik na pakikipagsapalaran, kakailanganin mong makabisado ang Grav jump.

Katulad ng konsepto ng interstellar travel sa mga science fiction na pelikula, ang paggamit ng Grav jump sa Starfield ay nangangailangan ng ilang hakbang. Ang una at pinakamahalagang hakbang ay ang paglalaan ng kapangyarihan sa Grav drive. Ang proseso ng paglalaan ng kuryente ay mahalaga para sa isang matagumpay na Grav jump.

Upang magsagawa ng Grav jump sa Starfield, sundin ang mga simpleng hakbang na ito:

1. Buksan ang star chart at piliin ang system na gusto mong puntahan. Tandaan na maaari ka lang maglakbay sa mga system na may markang puti, habang ang mga pulang system ay hindi maaabot sa ngayon.

2. Kapag napili mo na ang gustong sistema, mag-click sa pindutang "Jump". Ipo-prompt nito ang laro na hilingin sa iyo na maglaan ng kapangyarihan sa iyong Grav drive.

3. Gamitin ang iyong mga arrow key upang alisin ang kapangyarihan mula sa ibang mga seksyon at itago ito sa mga reserba. Pagkatapos, ilipat ang nakaimbak na kapangyarihan sa Grav drive.

4. Pagkatapos maglaan ng kapangyarihan, subukang simulan muli ang pagtalon, at gagana nang maayos ang iyong Grav drive. Sa una, maaaring mahina ang Grav drive, ngunit mayroon kang opsyon na i-upgrade ito.

Para i-upgrade ang iyong Grav drive, bisitahin ang alinman sa Ship Services Technicians na matatagpuan sa mga pangunahing lungsod malapit sa landing pod. Ang pag-upgrade sa Grav drive ay magbibigay-daan sa iyong maglakbay sa mga star system na kung hindi man ay hindi maa-access.

Tandaan na ang pagtuklas ng mga bagong star system at pag-upgrade sa mga kakayahan ng iyong barko ay parehong pangunahing aspeto ng karanasan sa Starfield. Kaya, sulitin ang tampok na Grav jump at simulan ang kapanapanabik na mga pakikipagsapalaran sa laro.

Pinagmumulan:

– Rishov Mukherjee, may-akda ng “Starfield: How to use Grav jump,” Dexerto (2023).

– Bethesda Game Studios, developer ng Starfield.