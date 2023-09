Paano Magtanggal ng Mga App mula sa Iyong Apple Watch

Ang pagtanggal ng mga app mula sa iyong Apple Watch ay isang direktang proseso, ngunit maaari itong bahagyang mag-iba depende sa layout ng iyong mga app. Kapag nag-alis ka ng app sa iyong Apple Watch, tatanggalin lang ito sa mismong relo, hindi sa iyong iPhone. Mananatili ang iOS app sa iyong iPhone maliban kung pipiliin mong tanggalin ito nang hiwalay.

Kung ang iyong Apple Watch app ay nakaayos sa isang grid view, sundin ang mga hakbang na ito:

1. Pindutin ang Digital Crown sa iyong Apple Watch upang tingnan ang iyong mga app.

2. Pindutin nang matagal ang screen hanggang sa lumitaw ang "View Options".

3. I-tap ang “I-edit ang Apps.”

4. Pindutin ang 'x' na button sa tabi ng app na gusto mong tanggalin.

5. I-tap ang “Delete App” sa susunod na screen para kumpirmahin.

Kung ang iyong Apple Watch app ay nakaayos sa isang list view, sundin na lang ang mga hakbang na ito:

1. Pindutin ang Digital Crown upang tingnan ang iyong mga app.

2. Mag-scroll pababa sa app na gusto mong tanggalin.

3. Mag-swipe pakaliwa sa app at i-tap ang icon ng basurahan.

4. I-tap ang “Delete App” sa susunod na screen para kumpirmahin.

Mahalagang tandaan na habang pinapayagan ka ng Apple na tanggalin ang marami sa sarili nitong mga app mula sa iyong Apple Watch, may ilang mga app na hindi maaalis. Kabilang dito ang Mga Mensahe, Telepono, Kalendaryo, Orasan, at Paalala.

Ang pagtanggal ng mga app mula sa iyong Apple Watch ay maaaring makatulong sa pag-declutter ng iyong device at magbakante ng espasyo para sa iba pang mga app. Bukod pa rito, pinapayagan ka nitong i-customize at ayusin ang iyong relo ayon sa iyong mga kagustuhan.

Sa pangkalahatan, ang proseso ng pagtanggal ng mga app mula sa iyong Apple Watch ay simple at maaaring gawin sa loob ng ilang minuto. Mag-enjoy sa mas malinis at mas personalized na karanasan sa Apple Watch sa pamamagitan ng pag-alis ng mga hindi gustong app!

Kahulugan:

– Apple Watch: Isang smartwatch na binuo ng Apple Inc. Nag-aalok ito ng iba't ibang feature gaya ng fitness tracking, komunikasyon, at pagsasama ng app.

– iOS: Ang operating system na binuo ng Apple Inc. para sa mga mobile device nito, kabilang ang mga iPhone, iPad, at iPod Touch.

