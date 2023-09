Paano I-optimize ang Storage sa Mga MacOS Device

Kung nagmamay-ari ka ng MacBook Pro o MacBook Air na may limitadong storage, alam mo kung gaano kabilis mapuno ang espasyong iyon. Gayunpaman, ang MacOS ay may built-in na feature na tinatawag na Optimize Storage na makakatulong na makatipid ng mahalagang espasyo sa iyong hard drive. Gumagana ang feature na ito kasabay ng “Store in iCloud” at “Awtomatikong I-empty Trash,” at awtomatiko nitong inaalis ang mga Apple TV na pelikula at palabas sa TV na napanood mo, pati na rin ang pananatili lamang ng mga pinakabagong email attachment kapag naging isyu ang storage space. .

Upang paganahin ang tampok na Optimize Storage sa iyong MacOS device, sundin ang mga hakbang na ito:

Tiyaking tumatakbo ang iyong device sa MacOS at na-update sa pinakabagong bersyon. Buksan ang Mga Setting ng System mula sa Launchpad o sa menu. Sa kaliwang sidebar, mag-click sa "General" at pagkatapos ay mag-click sa "Storage." Mula sa listahan ng mga opsyon, mag-click sa “Optimize” at kumpirmahin ang iyong pagpili.

Kapag na-enable mo na ang Optimize Storage, magsisimulang magbakante ng espasyo ang MacOS sa pamamagitan ng pag-alis ng data ng video mula sa Apple TV+ at pananatilihin lamang ang mga pinakabagong email attachment. Kung madalas kang nanonood ng Apple TV+ o umuupa at bumili ng mga pelikula mula sa Apple digital store, maaari mong mapansin ang isang makabuluhang pagtaas sa available na storage space.

Mahalagang tandaan na ang tampok na ito ay hindi nakakaapekto sa mga video na iyong na-download o ginawa, at anumang mga palabas sa TV o pelikula na iyong binili ay maaaring i-download muli anumang oras. Kung madalas kang bumibili o umuupa ng video media, ang paggamit sa feature na Optimize Storage ay maaaring pigilan ang iyong MacOS device storage na mapuno nang masyadong mabilis.

Pinagmulan ng Artikulo: Cliff Joseph/ZDNET

