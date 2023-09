Gagamit ang iPhone 15 ng USB-C: Ang Kailangan Mong Malaman

By

Ang iPhone 15, ang pinakabagong pag-ulit ng Apple sa iconic na smartphone nito, ay gumawa ng malaking pagbabago na maaaring inisin ng ilang mga gumagamit. Upang makasunod sa mga regulasyon sa Europa, pinalitan ng Apple ang Lightning connector ng isang bagong hugis-itlog na USB-C connector para sa pag-charge. Nangangahulugan ito na kakailanganin ng mga user na palitan ang kanilang mga accessory ng Lightning, gaya ng mga charging cable at earbud, ng mga bagong produkto na gumagamit ng USB-C.

Ang paglipat na ito ay nakapagpapaalaala noong lumipat ang Apple mula sa 30-pin connector patungo sa Lightning noong 2012, na naging sanhi ng maraming accessory na hindi na ginagamit. Gayunpaman, ang kakaiba sa pagkakataong ito ay karamihan sa mga tao ay mayroon nang USB-C cable. Maraming device, kabilang ang mga headphone, game console, at sariling MacBook ng Apple, ay gumagamit na ng USB-C bilang karaniwang port ng pag-charge.

Ang paglipat sa USB-C ay bilang tugon sa isang utos mula sa European Union na nag-aatas sa lahat ng gumagawa ng smartphone na magpatibay ng isang karaniwang charging connector pagsapit ng 2024. Ito ay naglalayong bawasan ang mga basura sa kapaligiran sa pamamagitan ng pagpayag sa mga consumer na gumamit ng mas kaunting mga power cable.

Bagama't isang hakbang pasulong ang standardisasyon ng mga charging cable, mahalagang malaman ang mga potensyal na panganib na nauugnay sa mga USB-C cable. Hindi tulad ng mga de-kalidad na charger, ang mga mas murang USB-C cable ay walang kinakailangang chips para protektahan ang iyong device mula sa mga pagbabago sa kuryente. Mahalagang mamuhunan sa mga matibay na cable mula sa mga kilalang brand para maiwasang masira ang iyong telepono.

Mahalaga rin na maging maingat tungkol sa kung saan mo isaksak ang iyong USB-C cable. Ang pagsaksak nito sa mga pinagmumulan na may mas mataas na boltahe kaysa sa tinatanggap ng iyong telepono ay maaaring makapinsala o makuryente pa nga ang iyong device. Manatili sa paggamit ng mga de-kalidad na charging brick para matiyak ang kaligtasan ng iyong telepono.

Para sa mga user ng iPhone na hindi nagpaplanong mag-upgrade kaagad ngunit kailangan pa rin ng mga bagong charger, ang wireless charging ay isang alternatibong cost-effective. Nalalapat lang ang utos ng EU sa mga wired na koneksyon, kaya ang mga wireless charging device tulad ng Apple's MagSafe o mga wireless charging pad at stand ay mainam pa ring gamitin.

Sa pangkalahatan, sa tamang cable at charging brick, ang paglipat sa USB-C ay dapat magdulot ng mga benepisyo tulad ng mas mabilis na paglilipat ng data at pagbawas sa bilang ng mga cable na kailangan para sa iba't ibang device. Nangangahulugan din ito ng mas kaunting mga cable na dadalhin habang naglalakbay o nagko-commute, dahil ang USB-C ay nagiging mas karaniwang pamantayan sa pagsingil.

Pinagmumulan:

– “Ang iPhone 15 ay Dumating, at Ito ay Isang Bangungot para sa Lahat ng Iyong Mga Accessory” ni Brian X. Chen (The New York Times)