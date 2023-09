Paglipat ng Iyong Data ng Fitbit sa isang Google Account

Buod: Simula sa 2025, magiging mandatory na gumamit ng Google account sa Fitbit. Bagama't hindi kailangang i-migrate kaagad ng mga umiiral na user ng Fitbit ang kanilang data, maaari nilang piliing gawin ito ngayon upang samantalahin ang mga benepisyo. Ang pag-migrate ng iyong data ng Fitbit sa isang Google account ay nagbibigay-daan para sa solong pag-sign-on at nalalapat ang mga feature ng privacy ng Google sa iyong data ng Fitbit. Mahalagang tandaan na ang paglipat na ito ay permanente at hindi na maa-undo.

Upang simulan ang proseso ng paglipat, tiyaking na-update ang iyong Fitbit app sa pinakabagong bersyon. Buksan ang app at maghanap ng prompt na may pamagat na "Ang Fitbit ay bahagi ng Google Family." Kung makikita mo ang prompt na ito, i-tap ang “Magsimula.” Susunod, piliin ang iyong Google account mula sa listahan ng mga available na opsyon. Kung wala kang angkop na Google account, maaari kang gumawa ng bago.

Sa susunod na hakbang, suriin at kumpirmahin ang iyong pag-setup ng Fitbit, kasama ang iyong impormasyon sa profile at data ng kalusugan at kagalingan. Maaari mong piliin kung aling data ang gusto mong i-migrate. Pagkatapos i-verify ang iyong impormasyon, suriin kung paano ginagamit ng Google ang data ng Fitbit at sumang-ayon sa mga tuntunin. Magkakaroon ka rin ng opsyong i-ambag ang iyong data ng kalusugan sa mga inisyatiba ng pananaliksik sa Google at Fitbit.

Bukod pa rito, maaari mong piliing i-sync ang iyong data sa Health Connect API ng Google kung ninanais. Kapag nakumpleto mo na ang mga hakbang na ito, i-tap ang “Tapos na” para tapusin ang proseso ng paglilipat. Ang buong proseso ay dapat tumagal ng humigit-kumulang lima hanggang sampung minuto.

Tandaan na habang hindi mandatory ang paglipat hanggang 2025, ang maagang paglipat ay nagbibigay-daan sa iyong samantalahin ang mga benepisyo ng paggamit ng Google account sa Fitbit. Ito ay nagkakahalaga ng pagsasaalang-alang kung plano mong ipagpatuloy ang paggamit ng mga Fitbit o Pixel Watch na device sa mahabang panahon.

Tandaan: Hindi magagamit ang data ng kalusugan at kagalingan ng Fitbit para sa pag-target ng Google ad bilang bahagi ng mga tuntunin ng regulasyon para sa pagkuha ng Fitbit ng Google.

Pinagmulan: The Verge