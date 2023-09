Paano Gamitin ang FaceTime sa Apple TV na may tvOS 17

Ang pinakabagong update sa tvOS 17 para sa Apple TV ay nagdadala ng isang kapana-panabik na bagong tampok: ang FaceTime app. Ngayon, ang mga user ng Apple TV ay maaaring direktang tumawag sa FaceTime mula sa kanilang TV gamit ang tampok na continuity camera sa kanilang iPhone na nagpapatakbo ng iOS 17. Nagbibigay-daan ito para sa isang malaking screen na karanasan sa video calling na maginhawa at perpekto para sa mga corporate meeting.

Upang magamit ang FaceTime sa Apple TV na may tvOS 17, kailangan mong magkaroon ng mga sumusunod na kinakailangan:

– naka-install ang tvOS 17 sa iyong Apple TV

– Naka-install ang iOS 17 sa iyong iPhone

– Parehong naka-sign in ang Apple TV at iPhone gamit ang parehong Apple ID

– Parehong nakakonekta ang iPhone at Apple TV sa parehong WiFi network

– Isang iPhone na may suporta sa Continuity Camera (iPhone XR o mas bago na mga modelo)

Dahil walang built-in na camera ang Apple TV, ang feature na Continuity Camera mula sa macOS ay na-port sa tvOS 17. Kapag binuksan mo ang FaceTime app sa iyong Apple TV, makakatanggap ka ng notification sa iyong iPhone para ikonekta ito sa Apple TV . Kapag nakakonekta na, hihilingin sa iyong ilagay ang iyong iPhone sa landscape mode malapit sa TV na nakaharap sa iyo ang reverse camera.

Upang tumawag sa FaceTime sa Apple TV gamit ang tvOS 17, sundin ang mga hakbang na ito:

1. Ilunsad ang FaceTime app sa iyong Apple TV.

2. Piliin ang Apple ID na gusto mong gamitin para sa mga tawag sa FaceTime.

3. I-tap ang notification sa iyong iPhone at tanggapin ang koneksyon.

4. Ilagay ang iyong iPhone sa inirerekomendang oryentasyon malapit sa TV.

5. Piliin ang contact na gusto mong tawagan.

6. Kapag tinanggap ng contact ang iyong tawag, pumili sa pagitan ng tatlong video mode: Center Stage, Portrait, at Reactions.

Ang paggamit ng FaceTime sa Apple TV ay may mga pakinabang tulad ng kaginhawahan ng isang malaking screen na karanasan sa pagtawag sa video at mas mahusay na kalidad ng video dahil sa paggamit ng mga rear camera ng iPhone. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang FaceTime sa Apple TV ay magagamit lamang sa 4K-ready na mga Apple TV box.

Bilang karagdagan sa FaceTime, maaari mo ring gamitin ang iyong iPhone bilang remote para makontrol ang Apple TV. Kaya, mahalaga man ang mga pagpupulong ng pamilya o mga tawag sa negosyo, maaari mo na ngayong i-enjoy ang karanasan sa mas malaking TV screen.

Pinagmumulan:

– [Source Article](source)

– [Suporta sa Apple](support.apple.com)