Pagsali sa Freestar Collective sa Starfield: A Guide

Sa malawak na uniberso ng Starfield, ang Freestar Collective ay nag-aalok ng mas mabagsik at Wild West na pamumuhay kumpara sa mas structured na United Colonies. Ngunit hindi ito nangangahulugan na wala silang kasanayan at determinasyon. Kung handa ka nang yakapin ang diwa ng pakikipagsapalaran at maging bahagi ng Freestar Collective, narito kung paano ka makakasali.

Una, mahalagang tandaan na hindi ka makakasali sa pangunahing pwersang panseguridad ng Freestar Collective. Ang mga posisyon na iyon ay nakalaan para sa mga indibidwal na humaharap sa mga banta tulad ng pagkasira ng mga kargamento ng FC. Sa halip, maaari kang maging miyembro ng Freestar Rangers, isang grupo ng mga mahihirap na indibidwal na kadalasang inaatasan sa paglutas ng mga problema sa hangganan. Ang Freestar Rangers ay nagtataglay ng isang tiyak na prestihiyo, ngunit ipinapayong huwag banggitin ang iyong pagkakasangkot sa Crimson Fleet, United Colonies, o Ryujin Industries.

Upang sumali sa Freestar Collective, partikular sa Freestar Rangers, kailangan mong pumunta sa Akila City, Akila, sa Cheyenne System. Kung nakapunta ka na sa lungsod na ito dati, maaaring pamilyar ka sa kasalukuyang sitwasyon ng pagnanakaw sa bangko. Kung hindi, kailangan mo muna itong tugunan. Kausapin si Marshal Daniel Blake sa harap ng bangko. Hihilingin niya sa iyo na makipag-ayos sa mga magnanakaw, at kung mabigo iyon, kakailanganin mong alisin ang mga ito sa pamamagitan ng pagpasok sa likod.

Kapag matagumpay mong naharap ang mga magnanakaw sa bangko, kausapin muli si Marshal Blake. Imumungkahi niya ang pag-sign up sa Freestar Rangers. Magpatuloy sa The Rock at hanapin ang Ranger Emma Wilcox. Bibigyan ka niya ng kinakailangang impormasyon para makasali sa grupo.

Kung magpasya kang magpatuloy, hihilingin sa iyo ng Ranger Wilcox na pumili ng isa sa apat na gawain sa labas ng planeta upang patunayan ang iyong sarili. Ang bawat gawain ay may ibang credit reward, kaya pumili nang naaayon. Ang isang opsyon ay alisin ang isang pirata ng Crimson Fleet, na maaaring gawin nang hindi umaalis sa iyong barko. Pagkatapos makumpleto ang gawain, bumalik kay Emma at ipaalam sa kanya ang iyong tagumpay. Pagkatapos ay dadalhin ka niya sa opisina ni Blake, kung saan gagawin ka niyang opisyal na Freestar Ranger.

Kung interesado ka sa karagdagang mga pakikipagsapalaran bilang isang Freestar Ranger, magkakaroon si Emma ng mga karagdagang assignment para ipagpatuloy mo ang chain ng paghahanap.

Sa konklusyon, ang pagsali sa Freestar Collective sa Starfield ay nangangailangan ng determinasyon, kasanayan, at isang pagpayag na yakapin ang hindi kilalang hangganan. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito, maaari kang maging isang mahalagang miyembro ng Freestar Rangers at magsimula sa mga kapanapanabik na pakikipagsapalaran sa kalawakan ng Starfield universe.

