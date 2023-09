Paano Kumuha ng Mga Bahagi ng Barko sa Starfield

Ang mga bahagi ng barko ay mahahalagang bagay sa larong Starfield habang inaayos nila ang isang malaking bahagi ng katawan ng barko at nagbibigay-daan sa iyong ipagpatuloy ang iyong mga paggalugad. Gayunpaman, dahil sa kanilang mass na 10.00 bawat isa, maaari ka lamang magdala ng isang limitadong bilang ng mga bahaging ito habang nakikipagsapalaran. Samakatuwid, mahalagang malaman kung paano makakuha ng higit pa sa kanila.

Mayroong maraming mga paraan upang makakuha ng mga bahagi ng barko sa Starfield. Una, maaari mong bilhin ang mga ito mula sa iba't ibang mga vendor at tindahan. Ang mga bahaging ito ay karaniwang lalabas sa o malapit sa tuktok ng kanilang listahan ng mga produkto dahil sa kanilang kahalagahan. Ang ilang kilalang lokasyon kung saan maaari kang bumili ng mga piyesa ng barko ay kinabibilangan ng Jemison Mercantile sa New Atlantis, Newill's Goods sa Neon, at Shepherd's General Store sa Akila. Bukod pa rito, ang mga kiosk ng Trade Authority, mga barkong pangkalakal, at mga tindahan ay maaasahan ding mga mapagkukunan para sa pagbili ng mga piyesa ng barko. Ang ibang mga potensyal na vendor ay maaaring magdala ng mga bahagi ng barko, kaya sulit na suriin sa kanila kung ikaw ay nangangailangan.

Bilang karagdagan sa pagbili ng mga bahagi ng barko, maaari mo ring mahanap ang mga ito habang naggalugad at nagnanakaw. Bantayan ang mga madambong na lalagyan ng imbakan, dahil maaaring naglalaman ang mga ito ng mga bahagi ng barko. Minsan, maaari kang matisod sa mga bahagi ng barko kapag nagkataon habang naghahanap sa mga lalagyang ito. Bilang karagdagan, ang mga nawasak na barko ay maaari ring magbunga ng mga bahagi ng barko. Bagama't hindi nila palaging ihuhulog ang mga ito, sulit pa ring suriin ang bawat nahulog na barko. Ang mga barkong Crimson Fleet, sa partikular, ay may mas mataas na posibilidad na malaglag ang mga bahagi ng barko.

Kung makatagpo ka ng isang friendly na faction ship na nakikipaglaban sa dogfight, may pagkakataon kang humiling ng "ilang karagdagang repair parts" bilang gantimpala sa pagligtas sa kanila. Ito ay isang mahusay na paraan upang makakuha ng mga bahagi ng barko nang libre, dahil karamihan sa mga barko ay handang magbigay sa iyo ng ilan.

Tandaan, bilang karagdagan sa mga pamamaraang ito, maaari ka ring magbayad para sa pag-aayos ng barko sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa isang Ship Services Technician sa isang docking bay sa isang lungsod o sa gusali ng Ship Services.

Manatiling may sapat na stock ng mga bahagi ng barko upang matiyak na ang iyong barko ay nananatiling nasa pinakamataas na kondisyon habang ginalugad mo ang malawak na abot ng Starfield. Maligayang pakikipagsapalaran!

Pinagmumulan:

– Wala