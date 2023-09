Paano Kontrolin ang Iyong Karanasan sa YouTube at Iwasan ang Nakakahumaling na Algorithm

Buod: Ang homepage ng YouTube ay maaaring isang time sink, na idinisenyo upang panatilihin kang nanonood ng mga video hangga't maaari. Gayunpaman, kung gusto mo ng higit na kontrol sa kung paano mo ginugugol ang iyong oras sa YouTube, maiiwasan mo na ngayon ang nakakahumaling na algorithm. Sa pamamagitan ng pag-off sa iyong history ng panonood sa YouTube, walang irerekomendang video sa homepage. Ipinapaliwanag ng artikulong ito kung paano i-set up iyon.

Upang kontrolin ang iyong karanasan sa YouTube, maaari kang magsimula sa pamamagitan ng pagpunta sa pahina ng Aking Aktibidad sa Google, kung saan makokontrol mo ang impormasyong itinatago ng Google tungkol sa iyo. Mula doon, mag-click sa iyong History sa YouTube, at tatanungin ka kung gusto mong i-pause ang iyong history. Sa pamamagitan ng pag-click sa button na I-pause, maaari mong i-off ang iyong history ng panonood sa YouTube.

Kapag na-off mo na ang iyong history, hindi ka na makakakita ng anumang inirerekomendang video sa homepage ng YouTube. Sa halip, kailangan mong aktibong maghanap ng mga video na interesado ka. Magagamit mo pa rin ang function ng paghahanap upang maghanap ng partikular na nilalaman, ngunit ang isang mas mahusay na solusyon ay upang galugarin ang iyong mga subscription sa YouTube.

Sa pamamagitan ng pag-click sa “Mga Subscription” sa homepage ng YouTube, maaari mong tingnan ang pinakabagong mga video na na-upload ng mga channel kung saan ka naka-subscribe. Nagbibigay-daan ito sa iyo na magkaroon ng mas na-curate na karanasan batay sa iyong mga personal na kagustuhan. Ang feed ng mga subscription ay nagpapakita ng mga video na naaayon sa uri ng content na gusto mong panoorin, sa halip na kung ano ang hinuhulaan ng algorithm batay sa iyong nakaraang gawi.

Bagama't maaaring mangailangan ito ng kaunting pagsisikap, ang pag-asa sa mga subscription ay nagbibigay sa iyo ng higit na ahensya sa iyong karanasan sa YouTube. Sa halip na ipakita ang mga video na nahirapan kang labanan sa nakaraan, malantad ka sa content na naaayon sa uri ng taong gusto mong maging. Maging ito man ay mga video sa paghahardin o anumang iba pang interes, ang feed ng mga subscription ay maaaring magbigay sa iyo ng mas kasiya-siya at sinadyang karanasan sa YouTube.

Ang pagkontrol sa iyong history ng panonood sa YouTube at pag-asa sa mga subscription ay isang simpleng paraan para maiwasan ang nakakahumaling na algorithm at gugulin ang iyong oras sa YouTube nang mas may layunin. Subukan ito at mabawi ang ahensya sa iyong mga online na aktibidad.

Pinagmulan: Orihinal na artikulo ni Justin Pot sa How-To Geek.