Ang World Series of Warzone Finals: Paano Kumuha ng Libreng Modern Warfare 3 Beta Code

Malapit na ang World Series of Warzone Finals, at kung fan ka ng sikat na battle royale game, handa ka na. Inanunsyo ng Activision na mamimigay sila ng libreng Modern Warfare 3 beta codes sa mga masuwerteng manonood. Narito ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa kung paano maging isa sa mga mapalad na tatanggap.

Pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na proseso ng mga qualifier, 50 koponan mula sa buong mundo ang nakakuha ng kanilang puwesto sa $600,000 World Series of Warzone Grand Final. Ang kaganapang ito, na nagaganap sa Copper Box Arena ng London noong Setyembre 16, ay nangangako na maging isang first-of-its-kind na karanasan sa LAN para sa mga pinaka-dedikadong kakumpitensya ng Warzone.

Gayunpaman, ang mga kamakailang nerf sa Cronen Squall sa Season 5 Reloaded ay nagdala ng ilang kawalan ng katiyakan sa proseso ng paghahanda para sa mga finalist. Nagtalo ang mga miyembro ng komunidad para sa mga alternatibong armas upang palitan ang battle rifle, at kailangan nating maghintay at tingnan kung ano ang pagpapasya ng mga pro na gamitin sa pangunahing yugto.

Ngayon, pag-usapan natin ang kapana-panabik na balita. Nagpasya ang Activision na magdagdag ng higit pang insentibo para sa mga tagahanga na tumutok sa World Series of Warzone Finals sa pamamagitan ng pag-aalok ng Modern Warfare 3 beta code bilang mga reward sa manonood. Iniulat ng CharlieIntel na magkakaroon ng kabuuang 50,000 beta code na makukuha sa panahon ng kaganapan.

Para magkaroon ng pagkakataong manalo sa isa sa mga code na ito, dapat mong panoorin ang World Series of Warzone Finals sa Setyembre 16. Sa panonood ng kahit isang oras lang ng tournament, makakakuha ka ng isang entry. Maaari kang makakuha ng maximum na tatlong entry sa pamamagitan ng panonood ng tatlong oras ng kaganapan. Kaya, kapag mas nanonood ka, mas mataas ang iyong pagkakataong makakuha ng beta code.

Upang maging kwalipikado para sa isang beta code, kakailanganin mong lumikha ng Activision account at i-link ito sa iyong Battle.net, PSN, Xbox, o Steam account. Bukod pa rito, dapat mong i-link ang iyong YouTube o Twitch account sa iyong Activision account. Panghuli, tiyaking panoorin mo ang tournament nang live sa iyong gustong platform habang naka-sign in gamit ang isang naka-link na account para makuha ang iyong mga reward.

Kaya markahan ang iyong mga kalendaryo para sa Setyembre 16 at maghandang panoorin ang World Series of Warzone Finals para sa iyong pagkakataong manalo ng libreng Modern Warfare 3 beta code. Simulan ang paghahanda ngayon sa pamamagitan ng paggawa ng iyong Activision account at pag-link nito sa iyong gaming at streaming platform. Good luck!

