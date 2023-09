iOS 17: Paano Gumawa ng Mga Custom na Poster ng Contact at Magbahagi ng Mga Contact Gamit ang NameDrop

By

Ang iOS 17, ang pinakabagong operating system para sa mga iPhone, ay nakatakdang ilabas sa lalong madaling panahon, kasama ang bagong lineup ng mga produkto ng Apple. Ang update na ito ay nagpapakilala ng ilang mga kapana-panabik na feature na nagbibigay-daan sa mga user na i-customize ang kanilang mga iPhone nang hindi kailanman. Ang isang kapansin-pansing tampok ay ang kakayahang lumikha ng isang natatanging 'poster' para sa bawat contact. Pupunan ng nako-customize na larawang ito ang iyong screen kapag nakikipag-usap ka sa taong iyon o kapag tinawagan ka nila.

Para gumawa ng contact poster, i-tap lang ang “Contact Photo & Poster” sa profile ng contact. Mula doon, maaari kang pumili ng background para sa poster. Kasama sa mga opsyon ang paggamit ng larawan, background ng kulay, Memoji, o monogram. Maaari mong i-customize ang hitsura ng pangalan ng contact, kabilang ang font at kulay. Ang larawan sa background ay maaari ding i-edit sa pamamagitan ng pag-crop nito, paglalapat ng mga filter, o pag-alis ng background.

Ipinakilala din ng iOS 17 ang isang bagong feature na tinatawag na NameDrop, na nagbibigay-daan sa mga user na mabilis na ibahagi ang kanilang impormasyon sa pakikipag-ugnayan nang hindi manu-manong naglalagay ng mga pangalan at numero ng telepono. Upang magamit ang NameDrop, kailangang hawakan ng mga user ang kanilang mga iPhone nang malapit, katulad ng kung paano ginagamit ang Apple Pay. May lalabas na popup kasama ang natanggap na impormasyon ng contact, na nag-aalok ng opsyong i-edit ang natanggap na mga detalye ng contact.

Ang pag-update ng poster ng contact sa iOS 17 ay kasing simple ng pagsunod sa mga unang hakbang para gawin ito. Buksan lang ang Phone app, hanapin ang contact na gusto mong i-edit, at i-tap ang “Contact Poster & Photo” para gawin ang mga gustong update. Bukod pa rito, maaaring gumawa ang mga user ng poster ng contact at larawan para sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pag-access sa sarili nilang contact card sa Phone app at pag-tap sa "Aking Card."

Pakitandaan na ang mga contact poster ay maaaring ibahagi sa iba, ngunit ang mga user ay may opsyon na huwag paganahin ang awtomatikong pagbabahagi. Sa kasamaang palad, ang NameDrop ay kasalukuyang magagamit lamang para sa pagbabahagi ng mga contact sa pagitan ng mga katugmang Apple device at hindi ito magagamit para sa mga user ng Android.

Pinagmumulan:

– Maria Diaz, ZDNet